Analista rejeita troca e pede que Trae Young siga no Hawks

É bem comum ver analistas e torcedores defendendo que o Atlanta Hawks deve fechar uma troca com Trae Young. Afinal, os resultados do time em quadra estão em queda e não há grandes perspectivas competitivas. Um dos analistas mais respeitados da NBA, no entanto, pede que a franquia siga o caminho contrário. Para Zach Lowe, a equipe deve manter o astro em longo prazo.

“Eu quero que Atlanta mantenha Trae por lá por muitos anos. Para começar, não acho que exista um grande mercado esperando por ele. Então, também não vejo uma troca no horizonte que reoriente a franquia para uma rota positiva. Não existem alternativas. Assim, não consigo enxergar um caminho melhor do que mantê-lo em longo prazo”, explicou o comentarista do site The Ringer.

Esse é o momento para refletir sobre o tema porque Young vai ser elegível a mais uma extensão de contrato. A partir do dia 06 de julho, ele pode assinar um vínculo máximo de US$229 milhões por quatro temporadas. Nos bastidores, por enquanto, a aposta é que esse acerto deve sair assim que possível. Lowe defende a permanência do astro no Hawks, mas não concorda com essa perspectiva de contrato.

“Se sou os dirigentes do time, eu aceitaria estender o contrato de Trae. Mas, ao mesmo tempo, digo que nós não podemos oferecer o máximo. E, além disso, não pode ser um salário que cresça ao longo do tempo. O mais interessante é que, se conseguissem um acordo nesses padrões, meio que gostaria do elenco que Atlanta montou”, confessou o analista.

Transformação

Um dos motivos pelos quais muita gente quer a troca de Trae Young no Hawks é a falta de “concessões” em seu jogo. Sempre jogou com a bola nas mãos e, por isso, todas as tentativas de fazê-lo menos “centralizador” deram errado. A franquia tenta mudanças, mas, no fim das contas, volta para as mãos do armador. Lowe, no entanto, crê que ele possa ter uma mudança de estilo antes do que se pensa.

“Eu acho que há esperança para Trae passar por uma metamorfose no meio da carreira. Não diria metamorfose, pois a palavra é forte demais. Mas, de repente, Atlanta surge vencendo uma semifinal do Leste após três jogos com Trae se movendo sem a bola e coisas assim. Certamente, não acho que isso seja impossível”, projetou o ex-comentarista da ESPN.

Acreditar em uma mudança, no entanto, não significa que vá acontecer. Lowe resolveu crer nisso porque, de certa forma, o Hawks depende disso. “O fato é que apostar em Trae é o caminho certo, pois, no fim das contas, não tem uma troca esperando por aí. Sinto muito, mas ninguém vai oferecer três escolhas de primeira rodada de draft e um prospecto por ele no mercado”, finalizou.

Tudo quieto

Ao que tudo indica, o pedido de Lowe deve ser atendido e Young vai seguir no Hawks. Vários especialistas noticiam que os rumores em torno da saída do armador já foram bem mais fortes. Ao mesmo tempo, ele segue muito bem avaliado dentro da equipe. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, essa é a offseason que começa mais quieta pelos lados de Atlanta em muito tempo.

“A minha impressão é que, a princípio, nós não veremos Trae em tantos rumores quanto outros anos. Afinal, o mercado está mobilizado em torno de nomes maiores como Kevin Durant e Zion Williamson, por exemplo. Enquanto isso, Atlanta tem vários jovens alas que precisam de alguém que jogue com a bola nas mãos. Trae, então, ainda tem muito valor por lá”, relatou o jornalista.

