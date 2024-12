Ex-jogador reclama do Hawks e pede: “Saia rápido, Trae Young”

Jogador do Atlanta Hawks, Trae Young tem seu nome envolvido em rumores de troca constantemente. Com a má campanha da equipe nessa temporada, entretanto, algumas pessoas do meio pedindo pela partida do jogador. É o caso de Austin Rivers, ex-jogador da equipe e atual host do Off the Guard Podcast.

“Não vejo Trae jogar um jogo importante há muito tempo. Toda vez que ligo em uma partida do Hawks, é um jogo que ninguém liga quem vai vencer. Eles não vão pra lugar nenhum. Saia rápido”, disse Rivers, filho do técnico do Milwaukee Bucks, Doc Rivers.

Com temporadas de altos e baixos nos últimos anos, o Atlanta Hawks continua uma equipe mediana na NBA. Atualmente, tem dez vitórias em 21 jogos, ocupando a oitava colocação da conferência Leste. Embora Trae Young esteja jogando bem, com 21.7 pontos e 12.4 assistências – melhor marca da liga – não tem sido o suficiente pra guiar a equipe.

Desde o comentário de Rivers, contudo, a equipe tem respondido bem. Afinal, venceu o Cleveland Cavaliers pela Copa NBA e garantiu sua vaga nos playoffs do torneio. Vale dizer, além disso, que o grupo do Hawks tinha Cavs e Boston Celtics, os dois times que lideram a liga.

Ademais, a franquia parece ser o grande algoz do Cleveland Cavaliers. Isso porque Cleveland tem apenas três vitórias na temporada – duas para o Hawks. Numa delas, Young marcou 20 pontos e 22 assistências, quebrando seu recorde pessoal de passes para cesta.

No outro jogo, a performance do armador foi mais discreta. “Eu tive os quatro primeiros erros de ataque do jogo, né? Sei como é, mas eu me lembro”, disse Young. “Fomos consistentes na defesa, então só seguimos jogando forte naquele lado da quadra, esperando que a gente conseguisse pontuar bem. Nosso time está crescendo”.

Dessa forma, assim como disse o craque, o time está crescendo na temporada. É um bom momento para melhorar a performance, já que os playoffs da Copa NBA estão próximos. Além disso, virar o ano jogando bem geralmente é um bom sinal. A evolução de Jalen Johnson a chegada de Dyson Daniels foram bastante importantes para a equipe. Os dois tem médias próximas à 20 minutos por jogo, além de serem titulares e jogarem mais de 33 minutos cada. Então, jogador por jogador, o Hawks tenta montar um elenco ao redor de Trae Young.

