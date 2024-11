Jogadores do Mavericks explicam sucesso de Kyrie Irving

A lua de mel de Kyrie Irving com a torcida do Dallas Mavericks também se estende ao seu relacionamento com os jogadores da equipe. Após mais uma vitória em que o armador liderou a franquia com as ausências de Luka Doncic e Klay Thompson, o camisa 11 recebeu elogios de seus companheiros.

PJ Washington elogiou a liderança de Irving no duelo contra o New York Knicks. O armador marcou 23 pontos durante o confronto e deu sintonia à equipe.

“Na primeira metade da partida, ele estava nos dizendo para sermos agressivos. Na segunda metade, ele estava sendo ele mesmo. Então, acho que ele está fazendo um ótimo trabalho como líder para nós e gerenciando o time. No final das contas, temos jogado muito bem e em sintonia”, comentou o ala-pivô.

Entre os jogadores do Mavericks que elogiaram Kyrie Irving também está Quentin Grimmes. Primeiramente, o armador enalteceu a habilidade do companheiro. Em seguida, o armador destacou o papel de liderança que Kyrie vem tendo dentro do grupo e a importância de sua experiência como um campeão da NBA.

“Um dos jogadores mais habilidosos de todos os tempos, se não o mais habilidoso. Então, apenas observá-lo todos os dias, ele tem sido vocal diariamente no vestiário, nos treinos, nos vídeos. Isso será importante ao longo da temporada. Quando as coisas ficarem difíceis mais uma vez, porque é uma temporada longa. Ter um cara como ele, que já esteve nas finais e venceu, facilita. É ótimo ter um cara assim no nosso vestiário”, elogiou Grimes.

Recentemente, o jornalista da ESPN, Tim MacMahon, deu detalhes sobre o futuro de Kyrie Irving no Dallas Mavericks. Segundo o profissional, o armador deve ficar na franquia por muito tempo.

“Kyrie Irving tem uma player option de US$42 milhões. Meu palpite é que ele acabará recusando essa opção. Mas o que eu diria é que ficaria muito surpreso se Kyrie não estivesse em Dallas nos próximos anos. O Mavericks já demonstrou que está disposto a pagar, não o valor de mercado, porque poderiam ter, por assim dizer, ‘vencido’ as negociações com ele”, inciou.

“Lembre-se: a franquia foi criticada por dar a ele o contrato quando ninguém mais o faria. O ponto é que eles mostraram: ‘nós valorizamos você e vamos pagar, dentro da possibilidade de ter um pouco de flexibilidade financeira’. Então, Dallas vai colocar um número alto na mesa para ele”, completou o jornalista.

De fato, o casamento de Kyrie Irving com o Dallas Mavericks vem sendo um sucesso, com o armador entregando grandes atuações. Por fim, MacMahon também destacou que o jogador está muito feliz com a cidade e o elenco.

“Ele tem estado muito feliz em Dallas. Eles estão felizes com Kyrie. É o líder do vestiário. Isso é fato. E, neste momento, está jogando tão bem quanto nunca jogou. Certamente, tão eficiente quanto nunca foi. As coisas teriam que mudar muito para que Kyrie não fizesse parte do Mavericks no futuro. Não vejo isso como uma opção realista para nenhum dos lados. Todo mundo está feliz”, finalizou.

