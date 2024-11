Boletim de rumores e trocas da NBA (28/11/2024)

Bem-vindo à edição de 28 de novembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Timberwolves não tem interesse em negociar DiVincenzo

Várias equipes competitivas estão de olho na situação do Minnesota Timberwolves, pois o início ruim de temporada pode levar a mudanças. Donte DiVincenzo seria o atleta que todos os rivais querem ver disponível, mas não deve acontecer. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, os dirigentes nem cogitam a possibilidade de troca envolvendo o ala-armador no momento.

“Eu vi os rumores sobre o status de Donte, mas isso vai contra tudo o que ouço. Essa franquia tentou contratá-lo por um ano antes de conseguir fechar o negócio. Entendo que candidatos ao título gostariam de contar com ele. No entanto, ouvi de uma fonte que a equipe não tem interesse nenhum em negociá-lo. Em particular, após só três meses em Minnesota”, garantiu o veterano jornalista.

Destaque, Santi Aldama quer renovar com o Grizzlies

Santi Aldama não era o jogador mais badalado do Memphis Grizzlies antes do início da temporada. Mas, desde que a bola subiu, virou um dos destaques da franquia. Ele foi titular em 11 dos 18 jogos que disputou. Como resultado, registra as suas melhores médias da carreira em pontos, rebotes e assistências. O ala-pivô vai ser agente livre restrito em 2025, mas quer seguir no único time que defendeu na NBA.

“A verdade é que não tenho certeza se vou estar em Memphis no ano que vem. Mas, de qualquer forma, essa cidade já virou a minha casa nos últimos anos. Eu sinto que tenho ótimas relações aqui e, por isso, espero que se estendam por muitos anos. Essa é a minha torcida”, desabafou Aldama, em entrevista ao jornal Marca.

Assim como no boletim de trocas e rumores da NBA há um ano, o jogador, que anotou 28 pontos contra o Denver Nuggets, deseja seguir no time.

Lesões mantêm Markelle Fultz como agente livre na NBA

Markelle Fultz é um dos melhores agentes livres disponíveis na NBA até aqui. O armador fez parte da rotação do Orlando Magic na última temporada, mas ainda não achou um novo time. E, afinal, qual é o motivo? De acordo com Jake Fischer, da plataforma Substack, lesões mantêm os interessados longe do jovem atleta.

O repórter apurou que o jogador sofreu pequenas fraturas no joelho esquerdo antes dos playoffs passados. Ele recupera-se desde o fim da campanha e, assim, não pode jogar. “Markelle ainda está lidando com questões daquela lesão. Essa é a razão pela qual, por enquanto, nenhum time está disposto a assinar um contrato”, resumiu o jornalista.

Bulls estaria bem disposto a trocar Patrick Williams

Zach LaVine e Nikola Vucevic são os nomes mais comentados quando o assunto é trocas no Chicago Bulls. Mas, aos poucos, outro atleta ganha força como um possível negociável nos bastidores. Nos últimos dias, falou-se de um interesse do Golden State Warriors em Patrick Williams. Segundo Jake Fischer, do Substack, a franquia está disposta a fazer negócio com o ala.

“Chicago, nesse momento, está mais do que disposto a discutir uma troca com Patrick. Ele tem potencial a ser trabalhado, mas é um jogador caro para o que produz em quadra”, apontou o repórter. O atleta de 23 anos assinou uma extenção de US$90 milhões por cinco temporadas com o time na última offseason. O Warriors, como citado anteriormente, seria um dos interessados.

Selecionado na quarta posição do draft de 2020, Williams foi titular nos 15 jogos que fez na temporada. Ele tem médias de 9,9 pontos e 5,0 rebotes, enquanto converte mais de 39% dos seus arremessos de três.

Em transição

– Jalen McDaniels, para começar, está pronto para tentar voltar à NBA por meio da G League. O ala assinou com a equipe filiada do Capital City Go Go e, com isso, buscará reconquistar espaço na liga principal.

– Aliás, quem também não desistiu de voltar à NBA ainda nessa temporada é Robert Covington. O veterano revelou, em entrevista ao site HoopsHype, que planeja provar que está saudável e tem “quatro a cinco anos” de basquete pela frente.

– O pivô Jay Huff está no elenco do Grizzlies, mas, por muito pouco, o seu destino não foi bem diferente. Ele revelou que, antes de assinar com a equipe de Memphis, esteve perto de um acordo com os italianos do Olimpia Milano.

– E, para fechar o boletim de rumores e trocas da NBA de 28/11, você lembra de Sharife Cooper? Pois o ex-armador do Atlanta Hawks é o mais novo reforço do Aris Thessaloniki, da Grécia.

