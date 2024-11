Phoenix Suns projeta renovar contrato de Kevin Durant

Em participação em um programa da ESPN, o dono do Phoenix Suns, Mat Ishbia, revelou planos para renovar o contrato de Kevin Durant. Além disso, o objetivo do proprietário é que o astro se aposente na franquia. No entanto, vale lembrar que o veterano não firmou um novo acordo com a franquia na última offseason, alimentando rumores sobre sua saída.

“Não daria para assinarmos por dois anos na offseason. Dessa forma, seria um contrato de só um ano. Assim, preferimos esperar mais uma temporada e depois vamos falar sobre isso”, disse Ishbia.

O novo contrato de Durant seria de dois anos e US$120 milhões de dólares, estendendo o compromisso do ala com a equipe até 2027, quando terá 38 anos.

“Kevin adora estar em Phoenix, e nós adoramos tê-lo aqui. Ele começou a temporada de forma incrível. Ele um dos líderes na corrida para MVP. Começamos bem. Então, esperamos que ele assine uma extensão e fique conosco a longo prazo. Quero que Durant termine sua carreira no Suns”, completou.

O único outro rumores sobre uma possível saída de Durant do Suns e veio de Adrian Wojnarowski, então jornalista da ESPN. Na ocaisão, ele sugeriu que o craque poderia estar a caminho do Houston Rockets. Mas nada se concretizou e o jogador segue no Arizona.

Mat Ishbia, que trouxe Kevin Durant para Phoenix em seu primeiro dia como proprietário, parece determinado a garantir que o ala termine sua carreira na franquia. Assim, mantendo o núcleo formado por Booker, Durant e Beal pelo maior tempo possível. O contrato atual de Durant vai até a temporada 2027/28. Enquanto isso, caso Beal, caso opte pelo último ano, se estende até 2026/27.

Embora o desejo do dono do Suns seja pela manutenção do camisa 7 na equipe, vale lembrar que seu histórico recente indica mudanças frequentes de time. Afinal, foi assim com Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Brooklyn Nets. Ainda assim, ainda não houve insatisfação do experiente jogador em Phoenix.

Pelo Phoenix Suns, Kevin Durant tem médias de 27 pontos, 4.8 assistências e 6.6 rebotes por jogo. Dentre os melhores jogadores da liga, o astro se recupera de uma lesão no calcanhar. Antes do problema físico, contudo, estava entre os favoritos ao prêmio de MVP.

