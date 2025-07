Jovem jogador “responde” cobrança do Heat na Summer League

Kel’el Ware é o grande jogador do Miami Heat na Summer League de Las Vegas. Mas, se você não o conhece, não notaria isso em sua estreia na competição. A atuação foi tão frustrante, aliás, que rendeu uma cobrança inesperada do técnico Erik Spoelstra. E ele entendeu o recado do treinador. Logo em seguida, emplacou dois bons jogos em que somou 42 pontos e 24 rebotes.

“Essas atuações começam por Spoelstra dizendo que eu precisava entregar mais esforço em quadra. Afinal, queria dar uma resposta e mostrar que posso fazer isso. Serviu como uma motivação, mas não levei a mal. Ele tem confiança em mim e só quer ‘despertar’ a minha melhor versão. Então, encarei como um ‘empurrão’ que precisava”, confidenciou o jovem pivô, depois da derrota contra o Cleveland Cavaliers.

O comentário de Spoelstra não foi uma reação fora de tom só por uma partida. Antes, Ware disputou dois dos três jogos do Heat em uma outra liga de verão – o California Classic – e não esteve à altura das expectativas. Somou 26 pontos e dez rebotes nos dois duelos, enquanto acertou só nove dos seus 24 arremessos de quadra. Por isso, as duas últimas atuações foram motivo de celebração para o técnico da equipe de verão.

“Isso é o que todos estávamos esperando de Kel’el. Ele assumiu outra postura e, com isso, o seu impacto se traduziu em todos os aspectos. É só a prova que, quando atua com foco e intensidade, o resto do seu jogo vai aparecer de forma natural. Sempre é assim. Pois ele tem esse potencial para dominar”, elogiou Eric Glass, auxiliar da comissão de Spoelstra.

Puxão de orelha

Disputar a Summer League não é uma grande credencial, mas Ware se tornou o jovem jogador mais importante do Heat hoje. O espaço crescente que assumiu na rotação na temporada passada mostrou isso. E, como resultado, ele vai passar a ser cobrado com esse nível de expectativa. Esse foi o cenário que levou aos comentários de Spoelstra depois do primeiro jogo em Las Vegas.

“O profissionalismo e consistência de Kel’el precisam melhorar, antes de tudo. Os nossos padrões não vão baixar, assim como a velocidade com que esperamos que cresça nesse sentido. Ele precisa se responsabilizar mais e, assim, o seu jogo vai evoluir também. Dá para ver que está dando alguns passos à frente, mas não está bom bastante. Tem que melhorar ainda mais”, cobrou o técnico.

O Heat é conhecido, em particular, por ser uma franquia que valoriza esforço e ética de trabalho no dia a dia. Spoelstra espera nada menos do que isso de Ware. “Já demos a estrutura para que Kel’el amadureça e seja mais profissional. Vai aprender isso a cada passo que avançar, chegando cedo aos treinos e jogando com energia sem importar o adversário. Afinal, os seus atos são você”, concluiu.

Intocável

O talento de Ware virou um ponto de sustentação do Heat quando o assunto é futuro. Ele é o principal jovem talento do time e, com isso, recebe um tratamento especial na organização. Tanto que a franquia decidiu não o envolver nas negociações para tentar trazer o astro Kevin Durant. Foi um grande sinal de confiança, mas que o jogador admite lhe atribuir uma grande responsabilidade também.

“Isso me fez sentir, antes de tudo, que Miami me quer bem. Eles veem o meu futuro aqui e querem guiar o meu desenvolvimento. Esse time viu o potencial em mim e apostou no jogador que posso me tornar. Então, o meu principal objetivo agora é retribuir essa confiança sem cometer erros nessa jornada”, disse o jovem pivô.

