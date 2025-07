Heat tem interesse em Damian Lillard e Bradley Beal

Ainda sem grandes movimentos na agência livre da NBA, o Miami Heat pode estar atrás de duas estrelas: Damian Lillard e Bradley Beal. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia mira a contratação dos jogadores. O primeiro já foi dispensado pelo Milwaukee Bucks e está livre no mercado. O ala-armador do Phoenix Suns, por sua vez, pode ter o mesmo destino.

Continua após a publicidade

“Miami tem sério interesse em contratar Damian Lillard, além de explorar a possibilidade de contratar Bradley Beal caso ele também seja dispensado. No entanto, é justo questionar por que o armador estaria disposto a assinar rápido com qualquer time. A menos que esteja em busca de apoio de uma franquia enquanto se recupera de sua contusão”, disse o jornalista.

O Miami Heat ainda vive uma fase “pós-Jimmy Butler. Então, ter Lillard e Beal pode ser o início de uma nova era na franquia. Apesar da franquia ter perdido Duncan Robinson, que foi para o Detroit Pistons, a base do time titular se mantém até agora. Isso porque Bam Adebayo, Tyler Herro e Andrew Wiggins seguem na Flórida.

Continua após a publicidade

No entanto, há rumores de que Wiggins desperta interesse do Los Angeles Lakers. De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, o time da Califórnia consultou o Heat sobre uma eventual troca do ala. Ainda segundo o jornalista, a franquia de Miami teria pedido dois jogadores e uma escolha de primeira rodada de Draft da NBA.

Leia mais!

Situações de Lillard e Beal

No segundo dia da agência livre da NBA, Lillard foi dispensado do Milwaukee Bucks após duas temporadas pelo time. A notícia causou impacto na liga por conta do seu alto salário e por ele se tornar agente livre de forma inesperada.

Continua após a publicidade

Agora, Damian Lillard terá os US$113 milhões que restam em seu contrato com o Bucks divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador de sua folha de pagamentos, mas o paga mesmo assim. Algo como aconteceu com Deandre Ayton ao ser dispensado pelo Blazers.

Por outro lado, O fim da parceria entre Bradley Beal e Phoenix Suns está próximo na NBA. O ala-armador chegou ao time de Arizona na temporada 2023/24 para se juntar a Devin Booker e Kevin Durant. No entanto, o resultado ficou bem longe do esperado. Na temporada passada, por exemplo, a franquia sequer alcançou os playoffs, enquanto o jogador ficou muito aquém do investimento.

Continua após a publicidade

Beal e Suns devem se separar em breve. O time de Phoenix, inclusive, nem sequer estaria esperando mais uma troca para se desfazer do ala-armador. De acordo com o jornal The Arizona Republic, a franquia analisa pagar a multa rescisória para dispensar o jogador durante a offseason deste ano.

Bradley Beal tem mais dois anos de contrato com o Suns no valor de US$110 milhões. Então, o time que parcelar o restante do acordo para liberá-lo. Mas, sem ofertas de troca até o momento, a decisão seria a única possível para encerrar a parceria que não rendeu frutos. Ainda mais que o camisa 3 conta com uma cláusula que permite vetar qualquer troca.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA