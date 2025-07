Agência livre 2025 da NBA: Veja os jogadores contratados

1/64 A agência livre da NBA começou na última segunda-feira (30). Desde então, vários jogadores deixaram seus times, seja em troca ou assinatura, além daqueles que estenderam seus contratos. Aqui, listamos todos. O curioso é que apenas duas equipes não fizeram nenhum negócio até o momento. Passe as setas para ver os jogadores que chegaram. Foto: Reprodução / X

2/64 TY JEROME (GRIZZLIES) - O armador chegou a um acordo com o Memphis Grizzlies, após deixar o Cleveland Cavaliers. Ele vai receber US$27.6 milhões por três anos. Foto: Reprodução / Instagram

3/64 DENNIS SCHRODER (KINGS) - O alemão está de casa nova na NBA. Dennis Schroder vai jogar pelo Sacramento Kings, após sair do Detroit Pistons. Vai receber US$44.4 milhões por três temporadas. Foto: Reprodução / X

4/64 DANTE EXUM (MAVS) - O australiano Dante Exum estendeu contrato com o Dallas Mavericks e vai receber US$3.3 milhões em 2025/26. Foto: Reprodução / X

5/64 MYLES TURNER (BUCKS) - O pivô Myles Turner surpreendeu ao deixar o Indiana Pacers pelo Milwaukee Bucks. Após dez anos em Indiana, ele vai ganhar US$107 milhões por quatro temporadas no Bucks. Foto: Reprodução / X

6/64 DUNCAN ROBINSON (PISTONS) - Após passar sete anos no Miami Heat, Robinson foi para o Detroit Pistons, onde vai receber US$45 milhões por três temporadas. Foto: Reprodução / X

7/64 CARIS LEVERT (PISTONS) - Outra contratação do Detroit Pistons, LeVert chega para ocupar o lugar de Dennis Schroder. Embora não seja armador de fato, é ótimo organizador. Vai receber US$28.9 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / X

8/64 PAT CONNAUGHTON (HORNETS) - O ala foi para o Charlotte Hornets em troca por Vasilije Micic, que não deve ficar no Milwaukee Bucks. Connaugthon tem contrato de mais um ano. Foto: Reprodução / X

9/64 TIM HARDAWAY JR (NUGGETS) - O especialista em arremessos de três deixou o Detroit Pistons pelo Denver Nuggets. Ele vai receber US$3.6 milhões em contrato por uma temporada. Foto: Reprodução / X

10/64 GUERSHON YABUSELE (KNICKS) - O francês saiu do Philadelphia 76ers para reforçar o New York Knicks. Yabusele vai receber US$11.6 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / Instagram

11/64 DORIAN FINNEY-SMITH (ROCKETS) - Era esperado que Finney-Smith apenas estendesse seu contrato com o Los Angeles Lakers, mas o GM Rob Pelinka resolveu falar para outros times que o jogador tinha lesão no joelho. Como resultado, o ala deixou o Lakers e fechou com o Houston Rockets por US$53 milhões pelas próximas quatro temporadas. Foto: Reprodução / X

12/64 LUKE KORNET (SPURS) - O pivô estava no Boston Celtics e sua aparição nos playoffs garantiu a ele um bom contrato com o San Antonio Spurs para ser reserva de Victor Wembanyama. Ele vai ganhar US$41 milhões por quatro anos. Parabéns. Foto: Reprodução / X

13/64 TYUS JONES (MAGIC) - O armador saiu do Phoenix Suns e acertou com o Orlando Magic por US$7 milhões para 2025/26. Foto: Reprodução / X

14/64 NIGEL HAYES-DAVIS (SUNS) - MVP da EuroLeague, Nigel Hayes-Davis acertou com o Phoenix Suns por um ano. Ele vai receber US$2 milhões em acordo totalmente garantido. Foto: Reprodução / X

15/64 KEVON LOONEY (PELICANS) - Três vezes campeão da NBA pelo Golden State Warriors, o pivô Kevon Looney acertou com o New Orleans Pelicans por dois anos. Ele vai receber US$16 milhões em seu novo acordo. Foto: Reprodução / X

16/64 FRED VANVLEET (ROCKETS) - O armador Fred VanVleet estendeu contrato com o Houston Rockets e vai receber US$50 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / X

17/64 DEANDRE AYTON (LAKERS) - O Lakers, finalmente, tem um pivô. Após ficar sem (quase) ninguém para a posição desde a saída de Anthony Davis em troca para o Dallas Mavericks, o time californiano passou por momentos ruins. Agora, Deandre Ayton chega para a função principal do garrafão. Ele foi dispensado pelo Portland Trail Blazers e assinou com o time de Los Angeles por US$16.6 milhões pelos próximos dois anos. Foto: Reprodução / Instagram

18/64 JORDAN CLARKSON (KNICKS) - Após ser dispensado pelo Utah Jazz, Clarkson fechou com o New York Knicks por US$2.3 milhões para a temporada 2025/26 da NBA. Foto: Reprodução / X

19/64 NICKEIL ALEXANDER-WALKER (HAWKS) - Após troca em sign and trade (assinou com o Minnesota Timberwolves e foi para o Atlanta Hawks), ele vai receber US$62 milhões por quatro anos. Foto: Reprodução / X

20/64 BRUCE BROWN (NUGGETS) - Depois de passar por Indiana Pacers, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, Bruce Brown está de volta ao Denver Nuggets. Ele vai receber US$3 milhões em 2025/26. Foto: Reprodução / Instagram

21/64 KRISTAPS PORZINGIS (HAWKS) - Em troca tripla, Kristaps Porzingis foi para o Atlanta Hawks. O Boston Celtics recebeu Georges Niang, enquanto o Brooklyn Nets ficou com Terance Mann. Foto: Reprodução / Instagram

22/64 MICHAEL PORTER (NETS) - Em troca, o ala Michael Porter deixou o Denver Nuggets e foi para o Brooklyn Nets. Foto: Reprodução / X

23/64 CLINT CAPELA (ROCKETS) - O experiente pivô Clint Capela deixou o Atlanta Hawks para voltar ao Houston Rockets, onde vai jogar ao lado de Alperen Sengun e Steven Adams. Capela vai receber US$21.5 milhões por três anos de contrato. Foto: Reprodução / X

24/64 TRE MANN (HORNETS) - O armador Tre Mann renovou contrato com o Charlotte Hornets e vai receber US$24 milhões por três anos. Foto: Reprodução / X

25/64 D'ANGELO RUSSELL (DALLAS MAVERICKS) - O armador D'Angelo Russell acertou saída do Brooklyn Nets e fechou com o Dallas Mavericks por dois anos. Russell vai receber US$11.6 milhões pelo novo acordo. Foto: Reprodução / X

26/64 SAM MERRILL (CAVS) - O Cleveland Cavaliers estendeu o contrato do especialista em arremessos de três Sam Merrill por US$38 milhões pelos próximos quatro anos. Foto: Reprodução / X

27/64 BOBBY PORTIS (BUCKS) - Por US$44 milhões pelos próximos três anos, o ala-pivô Bobby Portis acertou sua permanência no Milwaukee Bucks. Foto: Reprodução / X

28/64 JAXSON HAYES (LAKERS) - Foi uma surpresa, após reclamar de seu tempo de quadra nos playoffs, mas Jaxson Hayes estendeu contrato com o Los Angeles Lakers. Ele vai receber US$2.3 milhões. De acordo com o jornalista Trevor Lane, ele tem uma cláusula de veto em trocas. Foto: Reprodução / X

29/64 COLE ANTHONY (GRIZZLIES) - O armador Cole Anthony deixou o Orlando Magic em troca para o Memphis Grizzlies. Existe a chance de sair em mais um negócio ou, até mesmo, ser dispensado. Foto: Reprodução / X

30/64 DARIO SARIC (KINGS) - O pivô Dario Saric deixou o Denver Nuggets em troca para o Sacramento Kings. Foto: Reprodução / X

31/64 KEVIN DURANT (ROCKETS) - A troca de Kevin Durant para o Houston Rockets tornou-se a maior de todos os tempos na NBA. O negócio envolveu sete times e 12 jogadores. Durant chega ao Rockets para comandar o time texano. Foto: Reprodução / X

32/64 DAVION MITCHELL (HEAT) - O armador Davion Mitchell acertou a permanência no Miami Heat por US$24 milhões pelos próximos dois anos. Foto: Reprodução / X

33/64 KYRIE IRVING (MAVS) - O armador Kyrie Irving vai seguir no Dallas Mavericks. Ele aceitou proposta de extensão para receber US$119 milhões por três anos na equipe texana. Foto: Reprodução / Instagram

34/64 CAM JOHNSON (NUGGETS) - O ala Cam Johnson foi para o Denver Nuggets em troca por Michael Porter. Foto: Reprodução / X

35/64 BROOK LOPEZ (CLIPPERS) - Apesar de rumores que poderia ir para o Los Angeles Lakers ou Golden State Warriors, Brook Lopez deixou o Milwaukee Bucks para acertar com o Los Angeles Clippers, onde vai ser reserva de Ivica Zubac. Lopez vai receber US$18 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / X

36/64 MORITZ WAGNER (MAGIC) - O pivô Mo Wagner estendeu contrato com o Orlando Magic por US$5 milhões pela temporada 2025/26. Foto: Reprodução / X

37/64 GOLDEN STATE WARRIORS - Um dos dois times que ainda não fez nenhum movimento na agência livre é o Golden State Wariors. Por enquanto, o time de San Francisco estuda o que fazer com Jonathan Kuminga. Ele pode sair em troca via sign and trade, estender ou apenas sair como agente livre, no caso de Golden State não cobrir a proposta. Foto: Reprodução / Instagram

38/64 LUKE KENNARD (HAWKS) - O ala-armador Luke Kennard deixou o Memphis Grizzlies e acertou com o Atlanta Hawks. Ele vai receber US$11 milhões por um ano. Foto: Reprodução / X

39/64 JOSH MINOTT (CELTICS) - O ala Josh Minnott deixou o Minnesota Timberwolves e acertou com o Boston Celtics por US$4.9 milhões pelos próximos dois anos. Foto: Reprodução / X

40/64 KEVIN PORTER (BUCKS) - O armador Kevin Porter estendeu contrato para ser o titular do Milwaukee Bucks na próxima temporada da NBA. Ele vai receber US$11 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / X

41/64 TRE JONES (BULLS) - Assim como o irmão Tyus (esq), Tre Jones virou agente livre nesta offseason. No entanto, ele estendeu contrato com o Chicago Bulls e vai receber US$24 milhões por três temporadas. Foto: Reprodução / X

42/64 DILLON BROOKS (SUNS) - O canadense Dillon Brooks foi envolvido na troca de Kevin Durant para o Houston Rockets e vai jogar pelo Phoenix Suns em 2025/26. Foto: Reprodução / X

43/64 DAY'RON SHARPE (NETS) - O pivô Day'Ron Sharpe estendeu contrato com o Brooklyn Nets por US$12 milhões pelos próximos dois anos. Foto: Reprodução / X

44/64 JRUE HOLIDAY (BLAZERS) - O Boston Celtics mandou o veterano armador Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers pelo ala-armador Anfernee Simons. Foto: Reprodução / Instagram

45/64 JAMES HARDEN (CLIPPERS) - O MVP de 2018 James Harden acertou permanência no Los Angeles Clippers e vai receber US$81.4 milhões por mais dois anos. Foto: Reprodução / Instagram

46/64 JAKE LARAVIA (LAKERS) - O ala Jake LaRavia deixou o Sacramento Kings rumo ao Los Angeles Lakers. Especialista em defesa, LaRavia vai receber US$12 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / X

47/64 SANTI ALDAMA (GRIZZLIES) - O espanhol Santiago Aldama vai seguir no Memphis Grizzlies. Ele estendeu o contrato por três anos e vai receber US$52.5 milhões. Foto: Reprodução / X

48/64 SPENCER DINWIDDIE (HORNETS) - O Charlotte Hornets contratou mais um armador para a próxima temporada da NBA: Spencer Dinwiddie. Ele vai receber US$3.6 milhões por um ano de contrato. Foto: Reprodução / X

49/64 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (GRIZZLIES) - O ala-armador Kentavious Caldwell-Pope foi em troca do Orlando Magic para o Memphis Grizzlies. Foto: Reprodução / X

50/64 NICOLAS BATUM (CLIPPERS) - O experiente francês Nicolas Batum acertou permanência no Los Angeles Clippers por US$11.6 milhões pelos próximos dois anos. Foto: Reprodução / Instagram

51/64 TRENDON WATFORD (76ers) - O ala-pivô Trendon Watford deixou o Brooklyn Nets e acertou com o Philadelphia 76ers por dois anos e vai receber US$5.2 milhões para substituir Guerschon Yabusele, que foi para o San Antonio Spurs. Foto: Reprodução / X

52/64 COLLIN SEXTON (HORNETS) - Em troca entre Utah Jazz e Charlotte Hornets, o time de North Carolina recebeu o armador Collin Sexton. Foto: Reprodução / X

53/64 INDIANA PACERS - Assim como o Golden State Warriors, o Pacers ainda não fez nenhum negócio na agência livre 2025 da NBA. Time precisa de um pivô, após a saída de Myles Turner para o Milwaukee Bucks. No entanto, direção e comissão técnica não esperam muito do próximo ano, após lesão de Tyrese Haliburton. Foto: Reprodução / X

54/64 GARY TRENT JR (BUCKS) - O ala-armador Gary Trent Jr acertou com o Milwaukee Bucks e fica por mais dois anos. Ele vai receber US$7.6 milhões pelo acordo. Foto: Reprodução / X

55/64 LEBRON JAMES (LAKERS) - Era esperado que LeBron James estendesse o contrato com o Los Angeles Lakers. No entanto, o astro não recebeu proposta e manteve a opção no acordo, de US$52.6 milhões. Especula-se que o Lakers esteja tentando trocar James. Foto: Reprodução / X

56/64 GARY HARRIS (BUCKS) - O ala-armador Gay Harris acertou com o Milwaukee Bucks, após passar os últimos cinco anos no Orlando Magic. Ele vai receber US$7.4 milhões por duas temporadas. Foto: Reprodução / X

57/64 LONZO BALL (CAVS) - Em troca por Isaac Okoro, o armador deixa o Chicago Bulls e vai para o Cleveland Cavaliers. Ele será o reserva do All-Star Darius Garland. Foto: Reprodução / Instagram

58/64 JALEN GREEN (SUNS) - Parte do negócio que levou Kevin Durant ao Houston Rockets, Jalen Green foi para o Phoenix Suns. Foto: Reprodução / X

59/64 JONAS VALANCIUNAS (NUGGETS) - Na teoria, ele foi para o Denver Nuggets em troca, deixando o Sacramento Kings. No entanto, ele recebeu proposta do Panathinaikos (Grécia) e o negócio pode melar. Nuggets trabalha para manter o veterano na NBA por mais um ano, pelo menos. Foto: Reprodução / X

60/64 DESMOND BANE (MAGIC) - O Orlando Magic "pagou" com quatro escolhas de primeira rodada, além de Kentavious Caldwell-Pope e Cole Anthony ao Memphis Grizzlies por Desmond Bane. Foto: Reprodução / X

61/64 ZIAIRE WILLIAMS (NETS) - Por US$12 milhões pelos próximos dois anos, o Brooklyn Nets estendeu o contrato de Ziaire Williams. Foto: Reprodução / X

62/64 TAUREAN PRINCE (BUCKS) - O ala Tarurean Prince vai seguir no Milwaukee Bucks e vai receber US$7.1 milhões por dois anos de contrato. Foto: Reprodução / X

63/64 LUKA GARZA (CELTICS) - O Boston Celtics acertou a contratação de Luka Garza, que estava no Minnesota Timberwolves. Ele vai receber US$5.2 milhões por dois anos. Foto: Reprodução / X