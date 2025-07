Lakers consulta Heat sobre troca de Andrew Wiggins

De acordo com o jornalista Jovan Buha, do podcast Buha’s Block, revelou que o Los Angeles Lakers consultou o Miami Heat sobre uma eventual troca de Andrew Wiggins. A equipe de Los Angeles busca no mercado um bom defensor de perímetro para a próxima temporada da NBA. Segundo Buha, a franquia de Miami teria pedido dois jogadores e uma escolha de primeira rodada de Draft.

“Não sei se Gabe Vincent, Maxi Kleber, Shake Milton e uma primeira escolha te dão Andrew Wiggins. Então, vou compartilhar o que ouvi: Miami pediu uma pick de primeira rodada e Dalton Knecht. Eles também desejam a inclusão de Rui Hachimura na troca. Afinal, o Heat quer se manter competitivo”, disse Buha.

Após não conseguir Kevin Durant, o Heat tentou envolver Wiggins em uma troca, pouco antes do recrutamento deste ano. No entanto, nada se concretizou. Segundo Anthony Chiang, do Miami Herald, o ala canadense esteve na proposta feita ao Phoenix Suns pelo veterano.

Até o momento, o Lakers trouxe apenas dois reforços para 2025/26. O primeiro foi o ala Jake LaRavia, que atuou pelo Sacramento Kings na última campanha. Já nessa quarta-feira (2), o time de Los Angeles fechou com o pivô Deandre Ayton, recém-dispensado pelo Portland Trail Blazers.

Wiggins chegou ao Heat na troca que enviou Jimmy Butler ao Golden State Warriors. Pela equipe de Miami, ele fez médias de 18 pontos, 4,5 rebotes e 2,6 assistências. Além disso, acertou 44,8% dos arremessos de quadra e 37,4% das bolas de três. O desempenho, porém, não foi suficiente para que o time avançasse nos playoffs de 2025. O Heat caiu logo na primeira rodada, após ser “varrido” pelo Cleveland Cavaliers.

Primeira escolha do recrutamento de 2014, Andrew Wiggins já disputou 766 jogos na NBA. Até 2020, ele defendeu o Minnesota Timberwolves. No entanto, o seu auge foi em 2022, já no Warriors. Naquele ano, ele foi All-Star e campeão da liga pela primeira vez.

Na próxima temporada, o jogador canadense vai receber US$28,2 milhões em salários. Mas, em 2026, ele terá a opção de abrir mão do último ano de contrato (US$30,2 milhões). Assim, ele se tornaria agente livre irrestrito e ficaria disponível no mercado.

O contrato de curta duração de Andrew Wiggins, aliás, seria interessante para o Lakers tentar uma troca. Afinal, segundo Dave McMenamin, da ESPN, o foco da franquia de Los Angeles é a offseason de 2027. De acordo com o jornalista, o Lakers pretende assinar com algum astro pelo contrato máximo daqui a dois anos. Um dos craques da NBA que podem estar sem contrato nessa data é Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

