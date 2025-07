Troca histórica na NBA deve ter Lakers, Warriors, mais cinco times

A NBA pode ver uma troca com sete times, incluindo Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. De acordo com o jornalista Fred Katz, do site The Athletic, o negócio envolveria Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns. No entanto, algumas das partes o público já sabe.

Isso porque tem a ver com a troca que levou Kevin Durant para o Rockets, sendo expandida na NBA. Segundo Katz, a negociação ainda não está pronta e não tem exatamente um prazo para acontecer. Mas como o mercado abre para assinaturas e negociações no dia próximo dia domingo (6), pode ser a data como meta das franquias.

Alguns detalhes chamam a atenção. Warriors e Timberwolves não fizeram nenhum tipo de movimento na agência livre da NBA até agora, enquanto os jogadores que chegaram ao Lakers não são dos times citados por Katz. Deandre Ayton estava sem equipe após ser dispensado pelo Portland Trail Blazers e Jake LaRavia era do Sacramento Kings.

Então, a troca deve ter jogadores diferentes que ainda não foram informadas até aqui no terceiro dia de agência livre da NBA. O rumor, de acordo com o repórter, é que a volta de Clint Capela para o Rockets estaria no negócio. Além disso, todos aqueles que estavam na de Durant para Houston. Ou seja, Jalen Green e Dillon Brooks indo para o Suns.

Enquanto isso, a troca pode ter Nickeil Alexander-Walker indo para o Hawks, algo que saiu na abertura da agência livre da NBA.

A troca com Lakers, Warriors, Rockets, Nets, Timberwolves, Suns e Hawks pode ser a maior de todos os tempos na história da NBA. Afinal, a que levou Klay Thompson para o Dallas Mavericks na última offseason tinha seis equipes. Antes dela, a que mandou Russell Westbrook ao time de Los Angeles contava com cinco franquias, em 2021.

Mas os rumores apontam que poderia ter nomes como Nick Richards, Jonathan Kuminga e, talvez, Bradley Beal, apesar de ele ter o veto em mãos. Só que, de novo, é uma especulação. O fato é que a troca deve contar com escolhas de Draft da NBA e jogadores que já surgiram na agência livre.

Por enquanto, o Warriors ainda não fez nada, a não ser no Draft da NBA, quando negociou escolhas na segunda rodada. O mesmo serve para o time de Minnesota, que ainda não adicionou ninguém em seu elenco. Por outro lado, o Lakers só recebeu jogadores que chegaram de outras formas. Já o Nets, fez duas trocas nos últimos dias, mas Boston Celtics e Denver Nuggets não estariam na negociação.

Vale lembrar que Hawks, Celtics e Nets fizeram uma troca envolvendo Kristaps Porzingis e, na abertura da agência livre da NBA, o time do Brooklyn mandou Cam Johnson por Michael Porter.

Então, é algo para ficar de olho nos próximos dias em tudo o que acontece na NBA.

