Times da NBA evitam trocas a espera de Giannis Antetokounmpo

Vários times da NBA “sonharam” com cenários de trocas por Giannis Antetokounmpo nas últimas semanas. Mas, se você acha que a onda de reforços do Milwaukee Bucks mudou isso, está enganado. A sensação nos bastidores é que, apesar da postura da franquia na agência livre, o astro ainda pode ir embora. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, vários rivais ainda monitoram a situação do craque e “seguram” ativos.

“As outras equipes não acham que Milwaukee vá conseguir fazer um elenco competitivo em torno de Giannis. E, por isso, estão em modo de espera. Esse é o motivo, acima de tudo, que não vimos algumas equipes entrarem na disputa por Kevin Durant. Não foi por acaso que New York Knicks, Miami Heat e San Antonio Spurs, por exemplo, não fizeram propostas”, relatou o jornalista.

As especulações em torno da saída de Antetokounmpo foram fortes depois da eliminação do Bucks dos playoffs. A terceira “queda” na primeira rodada do mata-mata aumentou os boatos de que ele poderia pedir para ser negociado. Mas, com o passar das semanas, a história “esfriou”. Ainda assim, Windhorst garante que a liga vê a troca do craque grego como uma questão de tempo.

“Nós vimos as escolhas de draft de Milwaukee em 2026 serem negociadas na noite do recrutamento com alto valor. Isso acontece porque outros times se questionam se a equipe vai ser forte mesmo na próxima temporada. E, acima de tudo, se perguntam sobre a presença de Giannis. Afinal, dá para confiar que ele estará lá em outubro?”, explicou o repórter.

Em avaliação

É seguro dizer que os rumores de trocas envolvendo Giannis Antetokounmpo ao redor da NBA diminuíram muito nessa terça-feira. O Bucks deu uma prova de urgência ao realizar a transação mais inesperada da offseason. A franquia rescindiu o contrato de Damian Lillard e, em seguida, fechou com o pivô Myles Turner. Foi um movimento importante, mas ainda não foi o bastante para encerrar as dúvidas do astro.

“Giannis, certamente, entendeu a importância do movimento por Myles. A avaliação, no entanto, vai além de um dia só. Eu fiquei sabendo que ele vai avaliar todas as decisões da organização durante a offseason inteira. Então, só esperem uma definição a respeito da permanência em Milwaukee ou não no fim das férias”, afirmou o jornalista Shams Charania, da ESPN.

Além de Turner, por enquanto, o Bucks só se limitou a manter alguns dos seus agentes livres. Ninguém vai saber se isso basta, em síntese, até que Antetokounmpo informe. “No fim desse período, Giannis vai se olhar no espelho e ver se o elenco montado pode ajudá-lo a ser campeão mais uma vez. A resposta para essa pergunta, no fim das contas, vai decidir o futuro da organização”, concluiu Charania.

Medida extrema

Agradar Antetokounmpo hoje pode ter um impacto brutal sobre as finanças da equipe em um futuro breve. Afinal, a dispensa de Lillard com a cláusula de alongamento terá um longo reflexo na folha salarial. Vão ser cinco temporadas com mais de 10% do valor do teto comprometido em um jogador que nem vai estar no elenco. O analista Zach Lowe, no entanto, consegue entender a decisão extrema.

“Dispensar Damian foi um movimento desesperado. Não há como definir de outro jeito. Mas tudo o que ouvi nos bastidores é que Giannis está comprometido em jogar por um time competitivo. Não está mais disposto a fazer parte dessas equipes que não vão a lugar nenhum. Então, se ele quer competir, Milwaukee só fez o que era necessário”, avaliou o comentarista do site The Ringer.

