Bucks dispensa Damian Lillard e irrita Giannis Antetokounmpo

A direção do Milwaukee Bucks veio com tudo no segundo dia da agência livre. Após acertar o contrato para o pivô Myles Turner, o time dispensou o astro Damian Lillard, deixando Giannis Antetokounmpo bastante irritado. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, é o maior valor de todos os tempos a ser “parcelado”.

Já Chris Haynes, garantiu que Giannis Antetokounmpo pode tomar algum tipo de ação no futuro. Afinal, a troca por Lillard foi um pedido particular do jogador grego. “Ele não está satisfeito com a direção”, disse o repórter.

Agora, Damian Lillard terá os US$113 milhões que restam em seu contrato com o Bucks divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador de sua folha de pagamentos, mas o paga mesmo assim. Algo como aconteceu com Deandre Ayton ao ser dispensado pelo Portland Trail Blazers.

A diferença, no entanto, fica por conta dos anos de contrato de Damian Lillard. Isso porque Ayton entraria na última temporada de seu acordo. Enquanto isso, Lillard ainda teria de receber até 2026/27. Neste caso específico, o armador tinha opção para aquela campanha, no valor de US$58.4 milhões.

Isso cria ao Bucks flexibilidade para fazer mais contratações, pois Damian Lillard vai contar apenas o valor (US$113 milhões) em cinco parcelas, cerca de US$22.6 milhões por ano.

A amizade entre Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard foi o principal motivo da contratação do armador, que passou quase toda a carreira no Blazers. Então, quando o Bucks dispensa Lillard, alimenta ainda mais os rumores de que o duas vezes MVP vai pedir troca.

“Eu conversei de forma muito rápida com Damian Lillard”, disse Haynes. “Ele ficou surpreso. A direção do Bucks foi até Portland (onde Lillard mora) para encontrar com o armador, mas não contou a ele que isso ia acontecer. Então, foi uma grande surpresa. Ele disse que ficou sabendo de tudo assim como todo mundo. Então, com tudo isso, ele será agente livre pela primeira vez na carreira e terá a chance de escolher seu próprio time”.

Vale lembrar que Haynes é amigo pessoal de Damian Lillard e foi o jornalista quem trouxe a informação de que o Bucks seria seu destino na troca que o levou para Milwaukee.

Damian Lillard sofreu uma grave lesão nos playoffs diante do Indiana Pacers. Após um passe, ele caiu e rompeu o tendão de Aquiles. Ele passou por cirurgia e já está fazendo recuperação e fortalecimento.

“Lillard está bem com tudo isso, vem trabalhando por sua volta às quadras, mas ele sabe que tudo isso (a dispensa) poderia ser feito de outras formas”, concluiu Haynes.

Como resultado do novo espaço deixado por Damian Lillard, o Bucks fechou com Myles Turner (ex-Pacers) e Gary Harris, que estava no Orlando Magic.

Aos 34 anos, Damian Lillard não tem prazo de volta às quadras na NBA.

Giannis Antetokounmpo

De acordo com Haynes, a dispensa de Damian Lillard tirou Giannis Antetokounmpo do sério. Afinal, o astro chegou a dizer que o armador seria o novo “dono do time” em algumas oportunidades.

“Eu sei que Giannis Antetokounmpo não está nada feliz como o Bucks fez tudo isso. Ele já vinha avaliando suas opções na agência livre para, depois, tomar uma decisão sobre o que vai fazer no futuro. Então, isso aqui é só mais uma coisa a ser adicionada ao que ele vem pensando”, disse Haynes.

É possível que, a partir de tudo o que vem acontecendo no Bucks, Giannis Antetokounmpo peça troca.

