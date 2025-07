Boletim de rumores e trocas da NBA (01/07/2025)

Bem-vindo à edição de 01 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Por flexibilidade, Grizzlies pode liberar Cole Anthony

A passagem de Cole Anthony pelo Memphis Grizzlies tem tudo para ser bem curta. Afinal, depois de duas semanas no elenco, o armador já está de saída. De acordo com Shams Charania, da ESPN, as duas partes abriram as negociações para uma “ruptura” amigável nessa segunda-feira. Não está claro, por enquanto, se isso vai acontecer por meio de rescisão de contrato ou troca.

A saída do ex-jogador do Orlando Magic, a princípio, virou um movimento obrigatório para o time do Tennessee nas últimas horas. Os dirigentes precisam “se livrar” do seu contrato para que possam assinar as extensões apalavradas com Santiago Aldama e Jaren Jackson Jr. Mas, ao mesmo tempo, há um compromisso com Anthony para colocá-lo em uma condição do seu desejo.

Bulls fecha renovação de três temporadas com Tre Jones

O armador Tre Jones está garantido no elenco do Chicago Bulls pelas próximas três temporadas. Segundo Shams Charania, da ESPN, as partes fecharam um novo acordo que vai pagar US$24 milhões em salários nessa segunda-feira. Apesar de não termos confirmação, especula-se que seja um vínculo garantido e sem opções para nenhuma das partes.

O jogador de 25 anos era agente livre, mas não atraía grande atenção. O motivo para isso, acima de tudo, foi a impressão geral de que ele estava focado em renovar o seu contrato no Bulls. Jones chegou a Illinois em troca antes da trade deadline e, por isso, disputou só 18 jogos pelo time. Ele anotou 11,5 pontos e 4,9 assistências no período.

Paul Reed aceita oferta e acerta permanência no Pistons

Antes de contratar Caris LeVert, o primeiro movimento do Detroit Pistons na agência livre foi uma renovação de contrato. De acordo com Omari Sanfoka II, do jornal Detroit Free Press, a equipe acertou a permanência do pivô Paul Reed por mais dois anos. Ele vai embolsar US$11 milhões, mas a segunda temporada do vínculo não é garantida.

O reserva não era uma prioridade da franquia no mercado. No entanto, o início lento de conversas para outras renovações levou o time a avançar a negociação com o atleta de 26 anos. Reed não teve um papel regular na rotação da equipe na temporada passada, mas foi útil durante as ausências de Isaiah Stewart.

Com exigência, Ben Simmons não deve seguir no Clippers

Ben Simmons ainda é agente livre, mas a sua permanência no Los Angeles Clippers parece cada vez menos provável. As primeiras notícias do australiano na offseason, por enquanto, só o deixaram mais longe de seguir na Califórnia. Em particular, do ponto de vista financeiro. Segundo Law Murray, do site The Athletic, o armador espera propostas por valor acima do salário mínimo.

O jornalista apurou que, a princípio, o atleta de 28 anos monitora times com exceções salariais ainda disponíveis. Os angelinos até estariam no páreo por esse aspecto, mas não planejam oferecer nada além do mínimo para manter o reserva. Investir alguma exceção da liga significa, em síntese, que uma franquia coloque na mesa um contrato de US$5 milhões por temporada.

Simmons iniciou a última campanha no Brooklyn Nets, mas foi para o Clippers disputar os playoffs. Pelos californianos, foram só 18 jogos com médias de 2,9 pontos, 3,8 rebotes e 3,1 assistências.

Em transição

– Collin Gillespie, para começar, vai seguir no elenco do Phoenix Suns por mais uma temporada. Apesar de não ter informações sobre valores, vários jornalistas confirmam que o armador já fechou a renovação de contrato.

– Enquanto isso, o veterano Anthony Gill não é mais atleta do Washington Wizards. A franquia confirmou a dispensa do ala-pivô de 32 anos e ampliou a sua flexibilidade antes da reabertura do mercado da liga.

– O armador Tre Mann vai ser agente livre irrestrito e, com isso, está livre para assinar com qualquer time. O Charlotte Hornets surpreendeu e recusou a oferta qualificatória de US$6,9 milhões para manter os direitos sobre o jovem atleta.

– Sviatoslav Mykhailiuk, por sua vez, está garantido no Utah Jazz por mais um ano. A equipe não dispensou o chutador nessa segunda-feira e, por isso, assegurou o seu salário de US$3,7 milhões na próxima temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 01/07, você lembra de Gary Clark? Pois o ex-ala do Magic renovou o seu vínculo com os japoneses do Yokohama B-Coursairs até junho de 2026.

