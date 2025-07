Brook Lopez acerta contrato com o Clippers

O veterano Brook Lopez está de volta ao Los Angeles Clippers, em contrato de dois anos. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o pivô deixa o Milwaukee Bucks para receber US$18 milhões. Agora, o jogador de 37 anos vai para seu terceiro time na NBA.

Brook Lopez iniciou a carreira no Brooklyn Nets, onde jogou por nove campanhas. Então, em 2017/18, ele foi para o Los Angeles Lakers. No entanto, ficou no time de Los Angeles apenas por aquela temporada. O atleta teve médias de 13.0 pontos, 4.0 rebotes e 1.3 toco naquele ano. Depois, acertou como agente livre com o Bucks, onde ficou até 2024/25.

Campeão pelo time de Milwaukee em 2021, Brook Lopez atuou em 80 jogos na última temporada. Ele sustentou médias de 13.0 pontos, 5.0 rebotes, 1.9 bloqueio e acertou 37.3% nos arremessos de três. Nos playoffs, entretanto, perdeu espaço para Bobby Portis e seus minutos despencaram para apenas 14.8 nos cinco embates, sendo reserva na partida que o Bucks foi eliminado pelo Indiana Pacers.

Dessa forma, o veterano chega para disputar posição com o titular da posição Ivica Zubac e o calouro Yanic Konan Niederhauser.

No entanto, o pivô teve seu nome vinculado ao rival Lakers ao longo deste início de offseason. Pela necessidade de um nome para a posição, a franquia era tida como o principal destino para Lopez. Agora, vai defender o outro time de Los Angeles.

“Com um contrato, Brook Lopez pode voltar ao Lakers, apesar de Deandre Ayton aparecer de surpresa como dispensa do Portland Trail Blazers”, disse o jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points, mais cedo. “Enquanto Rob Pelinka gosta de jogadores que vieram bem no Draft, e poderia ser uma ameaça com os passes de Luka Doncic para Ayton, as fontes cravam que ele quer mesmo Lopez”.

Brook Lopez fecha contrato com o Clippers como uma opção diferente do que a equipe tem. Lopez é um jogador que faz espaçamento em quadra no ataque, enquanto joga perto do aro na defesa. Por outro lado, Zubac tem pouco poder em arremesso de média e longa distância, enquanto prefere atuar próximo ao aro.

Será a décima oitava temporada de Lopez na carreira na NBA. Ele foi ao All-Star Game em 2012/13, fez parte do time ideal de defesa da liga duas vezes, além de ficar em segundo no prêmio de melhor defensor na temporada 2022/23.

