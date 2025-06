Agente põe dúvida sobre LeBron James no Lakers

O agente Rich Paul deixou em aberto o futuro de LeBron James no Los Angeles Lakers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o empresário não garantiu que o camisa 23 encerrará a carreira no time da Califórnia. Vale lembrar que o craque exerceu uma opção no valor de US$53 milhões com a franquia para a temporada 2025/26.

Conforme revelou Charania, LeBron James ainda não definiu sobre aposentadoria. Desse modo, é incerto se este é o último ano ou não do astro na NBA. No entanto, a decisão de exercer a opção em vez de renovar indica que o camisa 23 quer avaliar as decisões futuras do Lakers. Isso porque, pretende disputar o título enquanto for jogador.

“LeBron está incerto quanto ao elenco do Lakers no futuro. Pelo que entendi, ele apoia que a franquia pense no futuro ao redor de Luka Doncic. No entanto, Rich Paul me disse que Los Angeles vai fazer o que for melhor para o time. Então, isso indica que LeBron está avaliando como quer encerrar a carreira”, disse Charania.

Em fevereiro, o Lakers trocou por Luka Doncic. O objetivo, na época, foi claro: juntar LeBron James ao esloveno para tentar garantir o título da NBA. Os dois juntos conseguiram levar a franquia à terceira melhor campanha do Oeste. Porém, o time caiu na primeira rodada dos playoffs para o Minnesota Timberwolves, o que evidenciou a falta de opções no elenco.

O resultado do Lakers não teria agradado totalmente LeBron James e seu agente. Embora eles saibam os esforços que a franquia têm tido para tentar garantir ao camisa 23 mais um título, o futuro dele no time depende de novos reforços e resultados melhores.

“O Lakers entende que está fazendo tudo o que pode para montar o time do jeito certo. Neste momento, a diretoria está focada no mercado de pivô, em nomes como Brook Lopez, Clint Capela e Al Horford. Então, o time está fazendo o que pode. Porém, LeBron James deixa claro que quer disputar um título e vai monitorar se o Lakers vai fazer os movimentos certos. Se isso não acontecer, as conversas entre ele e a equipe podem mudar”, finalizou Charania.

