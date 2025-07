Nuggets e Nets fecham troca por Michael Porter

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Denver Nuggets e Brooklyn Nets fecharam uma troca envolvendo Michael Porter e Cam Johnson. Ainda segundo o jornalista, o time do Colorado ainda enviou uma escolha desprotegida de segunda rodada do Draft para a franquia de Nova York.

Com o acordo entre Nuggets e Nets envolvendo Michael Porter Jr, o time de Denver deve ganhar espaço na folha salarial, já que os jogadores tem quase US$15 milhões de diferença. Além disso, foi a primeira grande troca desde a abertura da agência livre da NBA, nesta segunda-feira (30).

Apenas para 2025/26, o Denver Nuggets pagaria quase US$163 milhões a Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter e Aaron Gordon. Então, no ano seguinte, o valor pula para US$181 milhões com os mesmos quatro. Detalhe: na offseason de 2026, Denver terá de lidar com a extensão de Christian Braun. Especula-se que não vai sair por menos de US$28 milhões anuais.

Michael Porter Jr tem um contrato de U$38,3 milhões para 2025/26, US$40,8 milhões em 2026/27, sendo agente livre irrestrito no último ano. Por outro lado, Cam Johnson vai receber US$21,1 milhões, US$23,3 milhões e também agente livre irrestrito em 2027.

Vale lembrar que ambos os jogadores fora alvos de rumores na última trade deadline da NBA. De acordo com Matt Moore, do site Action Network, os donos do Denver Nuggets não queriam que Michael Porter Jr saísse em troca na trade deadline, em fevereiro. Ainda segundo o jornalista, o ala era o principal nome que poderia ser negociado para o time se reforçar na segunda parte da temporada. No entanto, continuou sem grandes mudanças no elenco.

Da mesma forma, o Brooklyn Nets voltou a estudar um acordo pelo ala até mesmo antes do Draft de 2025. Segundo o site NetsDaily, o plano dos nova-iorquinos, a princípio, seria conseguir uma segunda escolha de loteria (top 14) no recrutamento.

Por fim, o Nuggets também acertou o retorno de Bruce Brown, minutos depois da troca de Michael Porter Jr.

