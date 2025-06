Medo faz dono do Nuggets considerar troca de Nikola Jokic

O presidente e dono do Denver Nuggets, Josh Kroenke, deu uma declaração chocante nesta terça-feira (24) sobre uma possível troca de Nikola Jokic. Em coletiva, ele avaliou cenários financeiros para a offseason da NBA e projetou maneiras de manter a franquia saudável. Entre elas, inclusive, a possibilidade de negociar seu principal jogador nos últimos anos.

“Acho que, para a gente, como uma franquia, entrar no segundo nível de multas não é algo que assusta muito. Mas acho que, com as regras que existem, nós temos de tomar muito cuidado com o nosso histórico de lesões. Se um jogador errado se machucar, então a gente pode entrar em um cenário que eu nunca gostaria de pensar, que é trocar o número 15 (Nikola Jokic)”, disse Kroenke.

Portanto, ao especular uma hipotética troca de Nikola Jokic, o dono do Nuggets mostra receito com o teto salarial da NBA e as multas cobradas pela liga. Apesar de o cenário parecer distante, desde a reformulação das regras, os times têm sofrido para se adaptar. Sobretudo, Denver, que perdeu jogadores importantes nos últimos anos.

“Nós temos consciência disso e podemos usar os recursos quando o momento chegar, mas o segundo nível de multas, é algo que os times sabem muito bem o que pode acontecer ali”, concluiu.

Vale lembrar que Jokic está no segundo de cinco anos da sua última extensão de contrato no valor de US$276 milhões. Entretanto, a partir do dia 8 de julho, o astro poderá estender ainda mais seu contrato. Ele é elegível para um novo acordo de três anos e US$212,5 milhões. Sabendo deste cenário, Kroenke também falou sobre oferecer o novo vínculo ao seu principal jogador.

“Com certeza vamos oferecer (a extensão). Não tenho certeza se ele vai aceitar ou não. Mas também vamos explicar todos os parâmetros financeiros que envolvem essa assinatura agora versus a assinatura posterior”, comentou.

O Denver Nuggets entra na offseason de 2025 precisando reforçar seu elenco. No entanto, também é possível acreditar que não está tão longe de ser candidato ao título de novo. Isso porque a equipe levou o atual campeão Oklahoma City Thunder a sete jogos na segunda rodada dos playoffs.

Então, o desafio será encontrar maneiras de melhorar o elenco sem prejudicar a franquia com multas. Rumores indicam que o Nuggets podem buscar troca por Michael Porter Jr. Por outro lado, pode encontrar dificuldade em encontrar um time que abrace o atual contrato do ala de dois anos e quase US$80 milhões restantes.

