Nuggets confirma David Adelman como técnico

O Denver Nuggets definiu seu novo técnico na NBA: David Adelman. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele foi promovido como treinador principal do time, após dois meses atuando como interino. Agora efetivado, ele assumiu a equipe após a demissão de Michael Malone e levou o elenco às semifinais do Oeste.

Adelman teve destaque por conseguir manter o Nuggets unido após a demissão de Malone. Isso porque, a saída do ex-técnico foi surpreendente, uma vez que aconteceu três jogos antes do fim da fase regular. Ainda assim, o então interino liderou o time à vitória nos três duelos restantes.

Nos playoffs, o Nuggets de Adelman eliminou o Los Angeles Clippers e caiu para o Oklahoma City Thunder. Porém, a série contra o líder do Oeste foi equilibrada e terminou em sete jogos. Desse modo, Denver teve chances de passar e chegar às finais de Conferência.

Aos 44 anos, David Adelman assume pela primeira vez o cargo de técnico principal na NBA. Filho do veterano Rick Adelman, ele trabalhou no Orlando Magic e Minnesota Timberwolves como assistente. Em 2017, ele chegou ao Nuggets para compor a comissão de Malone e passou oito anos na função.

No anúncio oficial, o vice-presidente do Nuggets, Josh Kroenke, destacou o técnico David Adelman e o vínculo dele com o time.

“Desde que chegou aqui em 2017, Adelman está na nossa comissão, cresceu com o grupo”, disse o vice-presidente do Nuggets. “Ele entende os nossos atletas. Porém, acho que, tão importante quanto, ele os conhece como pessoas, sabe o que motiva cada um. E, embora eu estivesse aberto à trazer alguém de fora, percebi a força da relação já existente. Então, isso é um fator decisivo para onde estamos indo com esse grupo, para tirar o melhor deles”.

Com o novo técnico definido, o Nuggets agora busca escolher um GM. Isso porque, o anterior, o dirigente Calvin Booth, foi demitido no mesmo dia que Malone. Na época, a decisão surpreendeu, mas os rumores apontaram que ocorreu por conta dos conflitos existentes entre ele e o ex-técnico da franquia.

