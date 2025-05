NBA divulga times de defesa da temporada 2024/25

A NBA anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), os times ideais de defesa da temporada 2024/25. Cem jornalistas e profissionais de mídia dos EUA e Canadá indicaram cinco jogadores para o ‘Primeiro Time’ e outros cinco para o ‘Segundo Time’. Assim, dois pontos foram atribuídos a cada voto de ‘Primeiro Time’ e um para ‘Segundo Time’.

Eleito defensor do ano, Evan Mobley encabeça o quinteto principal. Como esperado, o ala-pivô do Cleveland Cavaliers foi o jogador mais votado, com 199 pontos. Apenas um votante não incluiu o atleta de 23 anos no primeiro time, o que é estranho. Assim, Mobley repete o feito de 2022/23, quando fez parte da primeira seleção defensiva da temporada.

Com médias de 9,3 rebotes, 1,6 toco e 0,9 roubo de bola, Mobley colocou o Cavaliers como a oitava melhor defesa da liga. Além disso, o desempenho do camisa 4 como defensor elevou o patamar da equipe na NBA. Isso porque o time saltou da quarta melhor campanha do Leste em 2023/24 (48-34) para a melhor em 2024/25 (64-18).

Publicidade

Além de Mobley, o quinteto ideal conta com os outros dois finalistas ao prêmio de defensor do ano. Assim, Dyson Daniels e Draymond Green foram lembrados. Líder da NBA em roubos de bola (média de três por jogo) nesta campanha, o ala-armador do Atlanta Hawks aparece no quinteto ideal de defesa pela primeira vez na carreira. Já o veterano do Golden State Warriors totaliza nove seleções para os times de defesa, cinco delas para o primeiro.

Leia mais!

Lu Dort (Oklahoma City Thunder) e Amen Thompson (Houston Rockets) completam o primeiro time. Assim como Daniels, eles alcançam uma seleção inédita nos times de defesa.

Publicidade

O segundo time, por sua vez, conta com Jalen Williams (Thunder), Ivica Zubac (Los Angeles Clippers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Toumani Camara (Portland Trail Blazers) e Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves). Melhor defensor da NBA em quatro temporadas, incluindo a última, o pivô francês foi eleito para um dos times ideais de defesa pela oitava vez nos últimos nove anos.

Além disso, o Thunder foi a única equipe a emplacar dois jogadores nos times ideais de defesa da temporada da NBA. Não por acaso, Oklahoma teve a melhor defesa da fase regular. O detalhe é que apenas dois atletas que jogam em times da Conferência Leste (Mobley e Daniels) foram eleitos para os quintetos defensivos, justamente os mais votados.

Publicidade

Portanto, confira abaixo os times ideais de defesa da temporada 2024/25 da NBA.

Times de defesa da temporada 2024/25 da NBA

Primeiro time Evan Mobley (Cleveland Cavaliers): 199 pontos

Dyson Daniels (Atlanta Hawks): 191 pontos

Lu Dort (Oklahoma City Thunder): 180 pontos

Draymond Green (Golden State Warriors): 179 pontos

Amen Thompson (Houston Rockets): 171 pontos Publicidade

Segundo time

Ivica Zubac (Los Angeles Clippers): 114 pontos

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies): 107 pontos

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder): 79 pontos

Toumani Camara (Portland Trail Blazers): 74 pontos

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 65 pontos

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA