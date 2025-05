Aaron Nesmith comanda reação e Pacers bate Knicks

Em uma partida épica, o Indiana Pacers de Tyrese Haliburton e Aaron Nesmith venceu o New York Knicks de Jalen Brunson no jogo 1 das finais do Leste. Outra vez, a equipe de Indiana conseguiu uma reação improvável nesses playoffs e arrancou uma vitória na marra para abrir a série no Madison Square Garden. Um grande jogo com tudo que os finalistas de conferência entregaram de melhor em 2024/25.

Haliburton fez 31 pontos e 11 assistências, cresceu no final de jogo e matou a bola que levou o jogo para a prorrogação. Chegou a comemorar como Reggie Miller, porque em um primeiro momento, a bola parecia ter sido de três e para a vitória. Mas foi de dois e empatou o jogo.

Por falar em Reggie Miller, muitos créditos para Aaron Nesmith, que deu ao Pacers a chance de lutar pela vitória contra o Knicks. Ele marcou 17 pontos nos últimos cinco minutos de jogo em uma sequência incrível.

Do lado da casa, a noite era a perfeita até o colapso final. Jalen Brunson fez 43 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns marcou 35. Mas ainda assim, o que era uma vitória tranquila virou um pesadelo histórico.

Então, confira como foi a virada do Pacers de Aaron Nesmith contra o Knicks de Jalen Brunson no jogo 1.

Primeiro tempo

Ataque. Uma primeira etapa moldada por times confortáveis na parte ofensiva. O Indiana Pacers acertou todos os seus oito arremessos para começar. O New York Knicks não ficou muito atrás, mas sofria para conter o rival, sobretudo com Karl-Anthony Towns sofrendo com os pick-and-rolls.

O duelo dos pivôs foi chave para o jogo. O ataque dos donos da casa parecia super confortável e muito disso tinha a ver com a escolha de Rick Carlisle em colocar Myles Turner para defender Towns. O pivô, que em geral, foi defendido por alas nos playoffs, tinha mais liberdade para espaçar a quadra e conseguir bolas de três livres. Além disso, o trabalho de agressividade nas infiltrações foi ótimo, seja com ele, Jalen Brunson ou Mikal Bridges.

Mas quem mudou o jogo mesmo foi Mitchell Robinson. Sua entrada conteve um pouco do ataque de Indiana, que se recusava a errar. Além disso, ele adicionou algo importante para o Knicks no primeiro tempo: volume. Seus rebotes ofensivos fizeram com que os poucos erros de New York se tornassem novas tentativas. Com dois ataques inspirados e New York enfim conseguindo algumas boas defesas, o volume foi decisivo para uma virada.

Por fim, sete pontos de vantagem para o Knicks no primeiro tempo, com 18 pontos de Jalen Brunson contra o Pacers que teve 14 pontos de Tyrese Haliburton. O astro do time visitante converteu duas bolas triplas em sequência no fim do período. Mas o time não conseguiu as boas posses defensivas para fazer a vantagem diminuir.

Segundo tempo

No terceiro quarto, o ritmo da partida diminuiu um pouco. Indiana pressionou a bola com mais vigor, mas conseguiu menos ritmo coletivo também. Jalen Brunson e Tyrese Haliburton marcaram nove pontos cada em um período dominado pelos astros.

O placar oscilou, com o Knicks chegando a abrir nove pontos no começo do quarto. Porém, a reação de Indiana chegou, sobretudo forçando alguns erros de ataque de New York. A pressão foi ótima e gerou ainda mais transição para o Pacers. Mas apesar de ficar dois pontos atrás em alguns momentos, o time visitante não conseguiu uma virada. Vantagem de 90 a 87 indo para o Knicks entrando no último período.

Mas um fato mudou o jogo: Jalen Brunson cometeu sua quinta falta com mais de dez minutos para o fim do terceiro quarto. Porém, não é o que você está pensando. OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e outros se elevaram, o Knicks defendeu muito, cavou faltas da linha de três pontos. De repente, o que poderia ter se tornado um drama, virou uma vantagem de 12 pontos para os donos da casa.

No entanto, o normal é impossível quando se trata dos playoffs da NBA. Aaron Nesmith converteu seis bolas de três no último quarto, incluindo cinco delas em apenas três minutos, cortando a diferença do Knicks para o Pacers. Os donos da casa, no entanto, erraram lances livres no fim, com Karl-Anthony Towns e OG Anunoby.

Na última bola, Tyrese Haliburton aceitou um step-back que ganharia o jogo para o Pacers sobre o Knicks e chegou a comemorar como Reggie Miller. Mas seu pé ainda estava no limite da linha de dois pontos. Então, prorrogação.

Prorrogação

No tempo extra, nervos exaltados sobretudo no começo, mas com algum ritmo depois dos primeiros dois minutos. New York novamente tomou a dianteira cedo com quatro pontos de frente, mas Indiana virou outra vez. Andrew Nembhard apareceu com sete pontos, Obi Toppin fez outros quatro com duas enterradas oriundas de rebotes ofensivos.

O Knicks perdeu força e um turnover após passe desviado para Jalen Brunson praticamente definiu o placar final. Uma última grande defesa de Indiana forçou um erro de Mikal Bridges e com 0.2 segundo faltando no relógio, a partida havia acabado. Uma virada épica de Indiana. Por fim, marca histórica: A franquia anotou 23 pontos nos últimos três minutos e 14 segundos de jogo. O maior número da história da NBA.

(1) Indiana Pacers 138 x 135 New York Knicks (0)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 31 4 11 1 0 Aaron Nesmith 30 2 0 1 2 Pascal Siakam 17 5 6 2 0 Andrew Nembhard 15 4 4 0 0 Myles Turner 14 5 2 1 1

Três pontos: 15-37; Nesmith: 8-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 43 1 5 0 0 Karl-Anthony Towns 35 12 2 1 1 Mikal Bridges 16 6 5 1 2 OG Anunoby 16 3 2 3 3 Josh Hart 8 13 7 1 0

Três pontos: 11-34; Towns: 4-8

