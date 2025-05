Contra Pacers, Jalen Brunson quer fazer história pelo Knicks

New York Knicks e Indiana Pacers fazem, talvez, a final de conferência mais inesperada nos últimos anos. Isso porque, embora os dois times tenham ido bem na temporada regular, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers eram os claros favoritos para chegarem até aqui. Afinal, os dois tiveram mais de 60 vitórias e vários All-Stars. Pacers e Knicks não foram avisados disso, porém, e dominaram os adversários nas semifinais, em especial fora de casa, liderados por Tyrese Haliburton e Jalen Brunson, respectivamente. Agora, então, é hora do confronto das supostas zebras, mas que mereceram muito estar aqui.

Indiana nunca ganhou o título da NBA. Já o Knicks, não vence desde 1973. São duas cidades atrás do título, e que estão com sede de voltar para as finais. O Pacers se segura num bom ataque em transição e espaçamento de quadra, enquanto o Knicks usa de sua boa defesa e Jalen Brunson, talvez o melhor jogador dos playoffs até aqui.

Os dois, aliás, são rivais históricos nos playoffs, com várias disputas nos anos 1990. Reggie Miller chegou a marcar oito pontos em nove segundos na casa do Knicks, enquanto New York despachou o Pacers em 1999 e foi à final.

Brunson está jogando em seu mais alto nível. Já são oito jogos com mais de 35 pontos nos playoffs e, além de pontuar, vem decidindo com regularidade. Na série contra o Detroit Pistons, brilhou nos momentos mais apertados e mostrou por que foi eleito o Clutch Player of the Year. O Knicks, sim, depende muito dele, mas o restante do elenco também tem aparecido melhor: OG Anunoby e Miles Bridgres tiveram jogos decisivos contra o Celtics.

Do outro lado, o Pacers chega empolgado. O time passou com autoridade por Milwaukee Bucks e Cavs. O ritmo acelerado e o espaçamento da quadra são, até aqui, suas maiores armas. Tyrese Haliburton vem comandando tudo ao cuidar da bola e distribuir aos companheiros. E não é exagero: cinco dos dez jogadores com melhor true shooting da pós-temporada são do Pacers. São eles Aaron Nesmith, Myles Turner, Andrew Nembhard, Pascal Siakam e o próprio Haliburton. A bola bem cuidada, então, explica o bom ataque.

Porém, vale a ressalva: a métrica da NBA que avalia qualidade dos arremessos coloca o Pacers como somente o sétimo entre os 16 times da pós-temporada. No entanto, a equipe tem, de longe, a melhor eficiência, com 58.3%. Isso significa, então, que até arremessos considerados ruins estão caindo. Será que isso vai continuar?

Só que nem tudo são flores. A defesa de perímetro até segura bem, mas o garrafão é um problema. Turner lidera o time em tocos, mas na prática, erra demais nas coberturas e nas trocas defensivas. Quando o adversário força o jogo dentro, Indiana sofre.

Jalen Brunson

Brunson vem sendo o grande nome da pós-temporada. O armador tem médias de 28.8 pontos por jogo, com 7.7 assistências. Tudo isso, é claro, jogando quase 40 minutos por noite. Contra Detroit, no jogo 6, fez arremessos importantes, assim como na série contra o Celtics.

O ataque de New York não é o mais brilhante. O Knicks usa bastante de jogadas isoladas de Jalen Brunson, espaçando a quadra e deixando ele brilhar contra o defensor adversário, e deve fazer isso contra o Pacers. O armador, aliás, não tomou conhecimento de ninguém que tentou marcá-lo até agora. O Celtics colocou Jalen Brown e Jrue Holiday na missão, enquanto o Detroit Pistons deixou Ausar Thompson ali. Os dois, sem sucesso.

Para o Pacers, o objetivo para enfrentar o Knicks deve ser tirar a bola das mãos de Jalen Brunson. Isso não é fácil, porém. A equipe até tem bons defensores de perímetro, mas sempre que um armador experiente “bate para dentro”, é difícil ver alguma resistência em Indiana. Dessa forma, se a tendência continuar, Brunson deve seguir sendo o grande destaque da pós-temporada.

Garrafão

O garrafão do Pacers é ruim. A equipe é a quinta que mais permitiu pontos dentro de sua área pintada nos playoffs. Dentre as equipes que chegaram ao menos até as semifinais de conferência, é a segunda pior. Dessa forma, o caminho para o Knicks é claro: explorar o garrafão. Até mesmo Rick Carlisle, técnico de Indiana, admitiu que é algo que terá que ter cuidado durante a série.

Além de permitir muitos pontos dentro de seu garrafão, o Pacers também peca nos rebotes. A equipe é uma das piores no quesito, destacando ainda mais a fragilidade de seus pivôs.

Ademais, Myles Turner até engana na defesa. Ele dá tocos e consegue defender post ups. No entanto, quanto o assunto são trocas defensivas, o pivô parece perdido. Fácil de explorar, essa fragilidade deve ser posta à prova mais uma vez. Podemos esperar trocas colocando Brunson contra Turner (e também Thomas Bryant, vindo do banco).

Tyrese Haliburton

Se Carlisle admitiu um ponto forte do adversário, Tom Thibodeau fez o mesmo. O técnico do Knicks sabe que Indiana é um grande time na transição, e que seus jogadores terão que estar mais atentos ao voltar para a defesa.

O motivo desse sucesso na transição passa por Tyrese Haliburton. O armador cuida bem da bola, evita erros desnecessários, e entende onde seus companheiros estarão. Mas não se engane. Haliburton não é só um armador old school que pensa em passar a bola antes de pontuar. Na pós-temporada, ele tem atacado o aro contra defensores altos, como Giannis Antetokounmpo e Jarrett Allen, com sucesso. Além disso, teve cestas decisivas contra Cavs e Bucks, mostrando que pode, sim, ser tão decisivo quanto Brunson.

Viradas de chave?

Karl-Anthony Towns já se chamou de o melhor pivô arremessador de três da história. No entanto, contra o Celtics, arremessou só 15.8% nas bolas triplas. Será que isso vai continuar, ou o pivô do Knicks tende a melhorar?

Do outro lado, outro ponto a se pensar. Como dito, as bolas do Pacers vão caindo mais do que deveriam, segundo as métricas da NBA. Será que isso também continua?

Playoffs da NBA: Knicks x Pacers

Na história dos playoffs da NBA, Knicks e Pacers se enfrentaram oito vezes (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2013 e 2024). Indiana tem cinco vitórias, enquanto New York tem três, mas duas delas carimbando vaga para a final – em 1994 e 1999.

Knicks 2 x 1 Pacers

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 21/05 Pacers x Knicks* 22h Prime Video 23/05 Pacers x Knicks* 22h Prime Video 25/05 Knicks x Pacers* 22h Prime Video 27/05 Knicks x Pacers* 22h Prime Video 29/05** Pacers x Knicks* – – 31/05** Knicks x Pacers* – – 02/06** Pacers x Knicks* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Pacers em seis Gustavo Freitas Pacers em sete Gustavo Lima Knicks em sete Higor Goulart Knicks em seis João Pedro Pacers em sete Lucas Piona Knicks em seis Matheus Carvalho Pacers em seis Ricardo Stabolito Pacers em seis Victor Linjardi Knicks em seis Vini Donato Knicks em sete

