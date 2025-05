76ers planeja considerar troca com terceira escolha do draft

O Philadelphia 76ers vai ouvir ofertas de troca pela terceira escolha do draft desse ano. Segundo Sam Vecenie, do site The Athletic, a franquia está aberta a negociar a seleção depois da sorte na loteria do recrutamento. A equipe corria o risco de perder esse ativo se caísse duas posições na ordem. Mas, no fim das contas, foi o contrário: subiu duas posições em relação à projeção.

“Espera-se que Philadelphia seja agressivo sobre como usar a terceira escolha do draft e ouça propostas. O Leste, afinal, nunca pareceu mais aberto. O Bucks está em impasse, enquanto o Cavaliers segue com problemas nos playoffs. Além disso, houve a lesão de Jayson Tatum no Celtics. Se Joel Embiid reabilitar o seu joelho, o Sixers pode voltar a competir pelo título”, revelou o analista.

A expectativa quando se fala em troca de uma escolha TOP 3, a princípio, é procurar um astro da liga. Mas, no caso do Sixers, isso é improvável. O time já tem boa parte da sua folha salarial comprometida com astros. Ao mesmo tempo, outros rivais possuem ativos melhores para negociarem por atletas de alto nível. Com isso, Vecenie crê que em um perfil diferente de negociação e jogador para a franquia.

“A melhor opção para Philadelphia pode ser que algum time queira subir para a terceira escolha visando algum jogador específico. O Brooklyn Nets, por exemplo, consideraria ceder Cam Johnson para entrar no TOP 3? E o Sixers, por sua vez, aceitaria o negócio com os nova-iorquinos se não envolvesse a oitava escolha?”, questionou o especialista em recrutamento.

Fechar uma troca com uma escolha tão alta de draft, no entanto, não vai ser uma tarefa simples para o 76ers. Então, a tendência sempre é que a equipe fique com a seleção. E, afinal, o que o Sixers faria se mantiver a terceira posição do recrutamento? Ace Bailey é o favorito de momento, a julgar pelas projeções de especialistas. Mas, por enquanto, tudo ainda está muito em aberto.

“Se ficar com essa escolha, a princípio, eu não sei quem Philadelphia vai selecionar. Ace tem o maior potencial entre os candidatos e pode suprir uma necessidade do time, pois é um ala alto. Mas também é visto como um projeto, enquanto a franquia pode preferir ajuda mais imediata. Além disso, muitas pessoas nos bastidores teriam preferência por Edgecombe”, contou o comentarista.

Vecenie colocou Bailey como escolha do Sixers em seu mais recente mock draft. Admite, no entanto, que não está disposto a colocar as suas fichas nisso ainda. “Morey costuma analisar atletas antes do recrutamento com apoio de modelos analíticos. Ace não se sai bem neles, pois é ineficiente. É claro que isso não é tudo, mas não estou convencido de que ele vá ser a escolha de Philadelphia”, sinalizou.

Dá para perceber pelas redes sociais que os torcedores do 76ers estão divididos sobre Bailey. Mas há um atleta importante do elenco que está pronto para defender a escolha do ala. Paul George já disse, no início do ano, que gostava mais do jogador de Rutgers do que o fenômeno Cooper Flagg. E, há poucos dias, o astro dobrou a aposta em cima do jovem talento.

“Eu acho que Ace, antes de tudo, tem um enorme potencial. É um grande talento. Pode pontuar de qualquer lugar da quadra e arremessar por cima de defensores. Além disso, já o vi defender em alto nível também. Se não houvesse Cooper, creio que esse garoto seria ainda maior. Eu gosto demais do seu potencial e, por isso, sou tão fã de Ace”, exaltou o experiente astro.

