“Ninguém sabe o futuro de Joel Embiid”, diz presidente do 76ers

O futuro de Joel Embiid no Philadelphia 76ers ainda é incerto. O jogador foi pouco presente na temporada 2024/25 por conta de uma lesão no joelho. A contusão, aliás, veio da temporada 2023/24, mas tratamentos ruins e a participação do atleta nas Olímpiadas de Paris atrapalharam a recuperação. Dessa forma, o Sixers teve uma campanha muito ruim. Então, de acordo com Daryl Morey, GM da franquia, a volta do craque ainda é dúvida.

“Se Joel voltar, vai ser em um nível muito alto. Na verdade, eu não vejo um cenário em que ele esteja em declínio. Eu entendo que esse não foi o melhor ano dele. Mas o meu ponto é outro. O que quero dizer é que vejo ele jogando em alto nível, e isso é tão importante para ele que ou ele vai se colocar nesse nível, ou não vai jogar. É o que eu sinto. Acho que ele se vê como um jogador em nível de MVP”.

O Philadelphia 76ers conseguiu a terceira escolha do Draft de 2025. Além disso, a equipe tem um plantel sólido, caso saudável. Jared McCain, Tyrese Maxey, Paul George e, é claro, Embiid, são todos bons jogadores. Até por isso, aliás, o Sixers era um dos favoritos ao título da Conferência Leste antes de tudo dar errado.

Publicidade

Com todos esses problemas, como as lesões de McCain, Embiid e George, a temporada do 76ers foi um desastre. A equipe que mais investiu na última offseason não foi aos playoffs. Segundo Shams Charania, da ESPN, o astro esteve em constante rota de colisão com a franquia nos últimos meses.

Leia mais!

“Um fato para termos em mente antes das férias é que houve tensão entre a direção e Joel ao longo da temporada. A franquia cobrou que ele jogasse em alguns momentos, pois não há como recuperar condicionamento sem ritmo de jogo. Joel recusou porque bateu o pé sobre a necessidade de mais uma cirurgia. Hoje, nós sabemos que ele ganhou essa briga”, revelou o jornalista.

Publicidade

Dessa vez, porém, houve uma longa pesquisa para definir o método de treinamento que o jogador vem se submetendo desde fevereiro, quando foi tirado oficialmente da temporada.

“Joel Embiid se encontrou com vários profissionais, dentro e fora do 76ers, para buscar opções sobre o que fazer no futuro. Eles sondaram algumas soluções bem radicais para o seu joelho. Havia a possibilidade, por exemplo, de fazer uma cirurgia que o deixaria fora da próxima temporada inteira. Mas preferiram uma nova artroscopia, que vai deixá-lo em condições de jogo no segundo semestre”, disse Charania.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA