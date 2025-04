Paul George quebra silêncio sobre temporada do 76ers

Paul George fracassou em sua primeira temporada com o Philadelphia 76ers. Após deixar o Los Angeles Clippers para se juntar a Joel Embiid e Tyrese Maxey, esperava-se que o astro pudesse ajudar o Sixers a chegar ao título da NBA. Porém, não foi isso que aconteceu. Afinal, seu ano de estreia esteve marcado por lesões, atuações ruins e a campanha fora dos playoffs.

Pouco menos de uma semana após concluir a campanha decepcionante, George abriu o jogo sobre o ano de estreia no 76ers. Ao jornal Philadelphia Inquirer, assim, o camisa 8 admitiu que o resultado foi aquém do que ele esperava.

“Para ser sincero, foi uma das temporadas mais difíceis da minha carreira”, admitiu Paul George. “Passei por muita adversidade, dentro e fora de quadra. A questão das lesões… foram coisas que eu nem sabia que tinha, até mergulhei mais fundo e descobri. Também havia outras questões que eu não sabia que estavam me limitando. O lado positivo é que tudo está sendo tratado”.

Publicidade

Após cinco temporadas no Clippers, George assinou com o 76ers por US$211,5 milhões em quatro anos. O astro, porém, sofreu com lesões e precisou encerrar 2024/25 de forma precoce. Além disso, viu suas médias de pontos caírem de 22.6 para 16.2 por jogo. Assim, ficou longe do que o time esperava quando o contratou.

Leia mais!

Diante do resultado em 2024/25, Zach Kram, da ESPN, Zach Kram afirmou que a temporada de estreia de Paul George pelo 76ers foi um desastre.

Publicidade

“Foi uma temporada encerrada por lesões, onde ele teve dificuldades em suprir a ausência de Joel Embiid. O 76ers, com certeza, esperava que George tivesse um ano assim em algum momento do contrato de quatro anos. Porém, no final dele, não logo no início”, criticou Kram.

Apesar da decepção, George deve ficar pelo menos mais um ano no 76ers. Aos 34 anos, portanto, o astro terá uma nova chance de se provar ao lado de Maxey e Embiid, assim como Nick Nurse, que deve seguir como técnico para 2025/26.

O ex-76ers Danny Green, assim, espera resultados melhores para a próxima temporada da NBA.

Publicidade

“Acho que veremos esse trio saudável no começo da próxima temporada,” disse Danny Green. “Se eles não acertarem, aí as coisas podem mudar. Mas acredito que eles têm bastante tempo de agora até o início da próxima temporada, para que Joel se recupere e George também”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA