Técnico do Hornets dá aviso a LaMelo Ball

O técnico do Charlotte Hornets, Charles Lee, revelou suas expectativas para a offseason e LaMelo Ball após o fim da temporada. Para o comandante, seu principal astro precisa evoluir a questão física. Não só por conta de lesões, mas pela forte marcação dos adversário. O armador não disputou o final da fase regular por conta de problemas no pulso e tornozelo. Ao todo, ele participou de 47 jogos em 2023/24.

De acordo com o técnico do Hornets, os times adversários aumentaram a pressão defensiva sobre LaMelo Ball nesta temporada, tentando dificultar suas ações com mais força física. Do outro lado da quadra, os adversários o atacavam para lhe causar problemas com a imposição do corpo.

“Os times estão tentando impedi-lo, tentando ser mais físicos. Pudemos ver isso no início do ano e o incomodou. Conforme ele se acostumou, ficou muito mais confortável. Então, ele precisa ficar mais forte e mais condicionado para conseguir jogar dos dois lados da quadra e sustentar esse esforço. Assim, quando você é um dos melhores jogadores da liga, precisa estar pronto para a fisicalidade. Para combater isso, você precisa ser mais forte”, avaliou o técnico.

Publicidade

Então, o jovem astro mostrou concordar com a opinião do treinador. “Concordo plenamente. Só de estar mais firme na musculação é prova que concordo com tudo o que estão dizendo”, disse Ball.

Apesar das dificuldades citadas, Ball teve a melhor média de pontos da carreira, com 25.2 pontos por jogo. Além disso, foram 7.4 assistências e 4.6 rebotes. No entanto, seu principal problema ao longo das cinco temporadas na NBA tem sido as lesões. Isso porque ele esteve em apenas 56% dos 410 jogos do Hornets desde que chegou à liga. A maioria dos problemas, aliás, envolveram tornozelos e pés. Como resultado, ele passou por cirurgia nos últimos três anos.

Publicidade

Leia mais!

Sua temporada com maior número de jogos foi em 2021/25, quando disputou 75. Na mesma campanha, aliás, teve sua única aparição no All-Star Game.

O GM do Hornets, Jeff Peterson, considera um progresso o fato de Ball ter jogado em 47 partidas nesta temporada. Afinal, no último ano disputou 36 jogos e em 2022/23 esteve em apenas 22 confrontos.

“É o que queremos? Não. É o que ele quer? Não. LaMelo é um competidor incrível e sabe que, para termos a melhor chance de vencer e chegar onde queremos, ele precisa estar em quadra”, disse Peterson. “Estamos fornecendo todos os recursos. Agora, mais uma vez, ele está investindo tempo e assumindo a responsabilidade. Espero que que ele possa se recuperar e ter um início saudável na temporada que vem.”

Publicidade

Por fim, o dirigente também revelou que o armador pronto para a pré-temporada após as cirurgias no tornozelo e no pulso.

“LaMelo pode ser tão bom quanto ele quiser. Nós já vimos isso. Eu disse a ele outro dia que eu tive a sorte de estar perto de um dos grandes jogadores desta liga. Ele é muito único e faz coisas que ninguém mais consegue fazer”, completou o GM.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA