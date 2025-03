Hornets rejeita possível troca envolvendo LaMelo Ball

Com a temporada regular se aproximando do fim, as equipes que não brigam mais por classificação aos playoffs ou play-in já começam a olhar para o futuro. Dentre elas, está o Charlotte Hornets, que buscará uma alta posição na loteria do Draft, mas não pretende envolver LaMelo Ball em nenhuma troca. A informação é de Tim Bontemps, da ESPN.

Jornalistas da ESPN analisaram os principais candidatos para altas escolhas no próximo recrutamento. Ao falar da situação do Hornets para a próxima campanha, ele revelou que a equipe rejeita qualquer troca que tire LaMelo Ball da equipe.

Publicidade

“E quanto a LaMelo Ball? Fontes disseram que o Hornets não tem interesse em deixar sua principal estrela. Mas deixando de lado as perguntas sobre Mark Williams seguir em frente após a negociação que falhou. Charlotte tem Miller, sua próxima escolha de loteria e a seleção de loteria deste ano, Tidjane Salaun. Então, são todos nomes de construção para pensar no futuro”, escreveu Bontemps.

Vale lembrar que Ball já está em seu segundo ano do atual contrato. Então, ele pode começar a aparecer em rumores. Algo que, para o jornalista, é para se monitorar daqui para frente. “LaMelo é a questão aqui”, disse.

Esta será a nona temporada seguida que o Hornets não chega aos playoffs. Ou seja, mesmo com grandes acordos feitos com Ball (US$204 milhões) e Miles Bridges (US$75 milhões) o time não conseguiu bons resultados. Além disso, para 2024/25, a franquia apostou na mescla com veteranos. Isso porque nomes como como Grant Williams , Josh Green e Jusuf Nurkic chegaram à equipe.

Publicidade

Leia mais!

No início do mês, Michael Scotto, do portal Hoops Hype, já havia alertado sobre o interesse de times da NBA em uma troca por LaMelo Ball. O principal fator seria justamente o baixo desempenho da equipe.

“A disponibilidade de troca de LaMelo Ball pode ser um dos rumores mais interessantes de toda a offseason. Então, a expectativa geral é de que vários executivos estejam de olho na situação do armador na agência livre e mercado de trocas após 2024/25″, afirmou o jornalista.

Publicidade

A grande questão para Charlotte é que Ball é o grande ativo da franquia em várias frentes. Uma troca do jogador renderia muitos ativos para o time, além de um alívio na folha salarial. Afinal, o contrato do camisa 1 atualmente é o máximo que jogadores em contrato de calouro podem conseguir em sua primeira extensão.

“A verdade é que LaMelo pode garantir algumas vitórias quando está em quadra. Portanto, trocá-lo seria uma forma de iniciar uma reconstrução completa. Charlotte pode conseguir alguns jovens promissores que já estão na NBA, além de mais escolhas de primeira rodada no Draft. Além disso, abrir mão de seu salário máximo garantiria maior flexibilidade na folha para o Hornets”, concluiu o jornalista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA