Ex-jogador critica LaMelo Ball por derrotas do Hornets

LaMelo Ball é o principal jogador do Charlotte Hornets. Isso desde que chegou à NBA. No entanto, em cinco temporadas com o astro sob comando do ataque, a franquia jamais conseguiu sair da reconstrução. A temporada 2024/25 é um exemplo claro de como as boas atuações do armador não refletem em vitórias.

Na última rodada, o Hornets de Ball perdeu para o Golden State Warriors por 128 a 92. Já na rodada anterior, tropeçou para o Sacramento Kings por 130 a 88. Por fim, sofreu uma dura derrota para o Portland Trail Blazers por 141 a 88. Ou seja, derrotas por 35 pontos ou mais nos três últimos jogos.

A sequência, desse modo, levou a equipe ao recorde de 14 vitórias e 43 derrotas, sendo a segunda pior campanha do Leste. Ball, enquanto isso, tem sua melhor temporada como jogador da NBA. Em 2024/25, o craque tem médias de 26.3 pontos, 5.1 rebotes e 7.1 assistências.

A campanha ruim na contramão dos números de Ball forçaram críticas de um ex-jogador da NBA. No Run It Back, Lou Williams detonou o armador e sua equipe por permitirem derrotas humilhantes como nas últimas partidas.

“Não estamos dando desculpas para o Hornets. Estamos falando mesmo jogador do Hornets que estávamos torcendo para ser um All-Star há duas ou três semanas. Se você perde um jogo por 53 pontos, depois outro por 42 e, depois, mais um por 36, onde está o orgulho? Todos precisam assumir a culpa por algo tão ruim assim”, disse Williams.

A crítica de ex-jogador leva em conta o desempenho de LaMelo Ball nas derrotas do Hornets. Contra o Warriors, ele não jogou por conta de uma lesão. No entanto, nas outras duas partidas, ele somou para 18 pontos e teve um aproveitamento de 4-23 nos arremessos, sendo 1.11 dos três pontos.

A falta de ‘liderança’ de Ball, portanto, justificam sua ausência no All-Star, segundo o ex-jogador. O armador do Hornets foi o atleta mais bem votado do Leste na posição para o Jogo das Estrelas, há duas semanas. Porém, ele perdeu a vaga no time titular para Jalen Brunson e Donovan Mitchell. Vale adicionar que New York Knicks e Cleveland Cavaliers são destaques na Conferência.

Por fim, LaMelo Ball ainda foi preterido por Darius Garland, Tyler Herro e Cade Cunningham entre os reservas. Assim, mesmo em sua melhor temporada na NBA, o astro ficou de fora do evento em San Francisco, muito em razão da campanha ruim de seu time.

