Anthony Edwards vira “herói” de Mike Conley com volta improvável

Mike Conley mal pôde crer quando Anthony Edwards entrou em quadra no primeiro jogo da série entre Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs. O craque, afinal, venceu a lógica para estar à disposição do time nesta segunda-feira. Ele sofreu uma distensão no joelho na primeira rodada dos playoffs que exigia, a princípio, quatro semanas de recuperação. Mas lá estava ele em ação após só nove dias.

“Ninguém esperava que Anthony fosse atuar logo hoje. Por isso, antes da partida, eu o chamei de ‘meu herói’. Você se espelha em alguém que faz tudo o que esse garoto fez na última semana para estar em quadra. Isso diz muito sobre o comprometimento e o respeito que tem conosco. E, certamente, ele jogou muito bem”, exaltou o veterano, logo depois da vitória por 104 a 102.

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A presença do astro contra o Spurs foi uma surpresa porque as notícias que vinham do Timberwolves não davam conta disso. Mike Conley também não esperava um retorno tão rápido, mas Anthony Edwards o lembrou um pouco de si mesmo. Nos playoffs de 2015, o armador fez uma volta relâmpago ao Memphis Grizzlies depois de uma fratura no rosto. Então, sabe como isso é um sinal de força e compromisso.

“Eu quebrei o osso da face e, depois de quatro dias, fui jogar. Eu acho que são situações semelhantes, pois não deveríamos estar em quadra. Não deveria, mas você vai. A gente ganhou os jogos e isso dá um ânimo extra para todos os jogadores. Eu vi muito de mim nessa atitude dele. Por isso, posso dizer que estou muito orgulhoso desse garoto”, concluiu o atleta do Timberwolves.

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Uma volta tão precoce, no entanto, inspirou cuidados no time de Minnesota. Ele saiu do banco de reservas e estava limitado a 25 minutos de ação, mas deixou a sua marca no duelo contra o Spurs. Anotou 18 pontos, enquanto acertou oito dos seus 13 arremessos de quadra. A lógica jogava contra a sua recuperação, mas o ala-armador sabia que o time precisava muito dele.

“Eu sei que a minha presença em quadra acalma o resto do time. Não digo que sintam a pressão ou coisa do tipo, mas tira muito peso das costas de todo mundo. Afinal, já sei a minha importância para o grupo. Então, estar disponível para ajudar nos playoffs era crucial. E eu só tentei dar o meu melhor colocando a bola na cesta. Foi simples assim”, contou o craque.

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Não se sabe, por enquanto, como vai ser a restrição de minutos de Edwards para o jogo 2. Mas, de antemão, ele já manda um recado para o técnico Chris Finch. “Eu me senti ótimo no tempo em que estive em quadra, na verdade. Por isso, acho que estou pronto para o que Chris precisar de mim. Pode contar comigo para mais”, garantiu.

Troca de elogios

Durante a ausência de Anthony Edwards, Mike Conley virou titular do Timberwolves. Mas ele não foi o substituto do ala-armador e sim do também lesionado Donte DiVincenzo. Ou seja, a partir de agora, ambos devem voltar a compartilham a armação de Minnesota. O líder da equipe não esconde que a chance de atuar com o veterano sempre vai ser uma honra em um nível pessoal.

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“Mike já foi um all-star nessa liga, mas acho que as pessoas esquecem disso. O homem foi um dos melhores armadores da NBA. Sei disso porque era um dos meus jogadores favoritos. Sempre lhe digo que jogava com ele no NBA 2k, usava os seus floaters. E o que ainda faz com a sua idade, certamente, é incrível”, reverenciou o jovem.