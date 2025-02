Dwyane Wade critica Heat: “Queriam Kevin Durant”

Após fazer dupla com LeBron James, Dwyane Wade ficou perto de jogar ao lado de Kevin Durant no Miami Heat. No entanto, o time da Flórida tomou outras decisões que acabaram afastando tanto Wade quanto Durant. De acordo com o ex-jogador, a direção de Miami preferiu dar um grande salário ao então pivô Hassan Whiteside.

“O time queria ir atrás de Kevin Durant”, disse Dwyane Wade. “Nós tínhamos Hassan Whiteside, um jogador que veio da G League, teve um grande ano, e recebeu mais de US$100 milhões. Mas eu estava lá, aguardando. Eu queria que o jovem ganhasse seu dinheiro. Mas como assim? Eles iam dar dinheiro a ele primeiro? Que cuidassem de mim antes, então cuidassem do jovem. Mas é porque eu mostrei, eu provei. Eles não fizeram isso, mas não conseguiram Durant, também”.

Em 2015/16, Dwyane Wade ainda era um bom jogador e terminou aquela campanha com 19.0 pontos, 4.6 assistências e 4.1 rebotes. Naquele momento, ele já havia vencido três títulos pelo time de Miami, enquanto esperava-se que ficaria ali pelo resto da carreira.

Mas não foi o que aconteceu.

Quando Wade viu que o Heat deu preferência a Whiteside, o time perdeu a chance de fechar com Durant. Naquele momento, o maior ídolo da equipe recebeu proposta do Chicago Bulls. Ele ainda tentou ficar em Miami, mas Pat Riley não quis dar o mesmo valor que o Bulls pagaria.

O Heat deu a Whiteside um contrato de quatro temporadas por US$98.3 milhões. Três dias depois, Kevin Durant fechou com o Golden State Warriors. Tudo aquilo revoltou Wade, que queria um time mais forte para a campanha de 2016/17. Sem uma contraproposta de Riley, a decisão do cestinha de Miami estava tomada.

Como resultado, Dwyane Wade acertou com o Bulls por dois anos, no valor de US$47.5 milhões.

Enquanto Whiteside ganhou seu contrato, o Heat naufragou e ficou fora dos playoffs. Apesar de o então pivô ter bons números, o time não era competitivo. Mas a história de Wade em Miami ainda não tinha acabado.

Após um ano no Bulls, ele conseguiu liberação de seu acordo e fechou com o Cleveland Cavaliers para jogar ao lado de LeBron mais uma vez. No entanto, foi por pouco tempo. Na trade deadline, Dwyane Wade voltou ao Heat.

Ele ficou por mais um ano, encerrando a carreira em 2018/19, quase sempre vindo do banco de reservas.

Kevin Durant e Miami Heat

Apesar de Durant não fechar com o Heat naquela época, o “namoro” sempre existiu. Então, na última trade deadline, o astro quase deixou o Phoenix Suns pelo time da Flórida. Ele preferiu ficar na equipe do Arizona, mas os rumores apontam que o MVP de 2014 teria algum interesse em atuar em Miami na próxima temporada.

Por enquanto, ele segue no Suns, mas as chances de Kevin Durant sair em troca na offseason são bem grandes.

