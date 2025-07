Veja as maiores decepções de jogadores da NBA após o Draft

Quase um mês após o Draft 2025 da NBA, o site ClutchPoints listou os dez jogadores que se tornaram decepções após grande carreira universitária. Afinal, nem sempre um ótimo desempenho na NCAA faz com que atletas se consolidem ou atendam às expectativas na principal liga de basquete do mundo.

Portanto, o ranking traz jogadores que chegaram da universidade com cercados de expectativas, mas se tornaram decepções após selecionados no Draft da NBA. Alguns, aliás, seguem em atividade em grandes times. Por outro lado, a maioria da lista já não esta mais na principal liga do mundo. Então, confira os nomes.

10. Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Zion Williamson era esperado como o próximo grande nome da NBA. Após uma temporada única com Duke, ele foi selecionado em primeiro lugar no Draft da NBA de 2019 pelo New Orleans Pelicans.

No entanto, embora tenha conquistado duas aparições no Jogo das Estrelas, seus problemas físicos constantes deixam seu potencial em dúvida. Ele disputou apenas 214 partidas em cinco temporadas, sem nenhuma participação em playoffs por conta de lesões e problemas de peso, o que o torna uma grande decepção como o “rosto” da franquia.

9. Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Ben Simmons era apontado como uma provável estrela da NBA graças à sua combinação de tamanho e versatilidade. Ele foi a primeira escolha do Draft de 2016, selecionado pelo Philadelphia 76ers. A princípio, o armador estava no caminho certo, conquistando o prêmio de Calouro do Ano da NBA, três aparições no Jogo das Estrelas e duas seleções para o time ideal de defesa.

Entretanto, desde as semifinais da Conferência Leste de 2021, em derrota para o Atlanta Hawks em sete jogos, sua carreira entrou em declínio. Simmons se envolveu em uma temporada de resistência com o Sixers antes de uma temporada repleta de lesões com o Brooklyn Nets. Agora, seu futuro é incerto na liga.

8. Adam Morrison (Charlotte Bobcats)

Adam Morrison foi um dos astros mais promissores do basquete da Universidade de Gonzaga. Com o uniforme dos Bulldogs, ele teve uma média de 19.7 pontos por jogo em três temporadas. Com sua excelente temporada sênior, o Charlotte Bobcats o selecionou em terceiro lugar no Draft da NBA de 2006.

Ele até fez bom primeiro ano na liga, mas na pré-temporada de 2007/08, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho. Desde então, sua carreira tomou outro rumo. O ala nunca mais foi o mesmo e amargou a reserva. Depois, foi para o Los Angeles Lakers onde sagrou-se campeão duas vezes, mas com pouca participação em quadra. Ao todo, disputou apenas três temporadas completas na NBA.

7. Tyler Hansbrough (Indiana Pacers)

A Universidade da Carolina do Norte conquistou o título da NCAA de 2009 com grande atuação de Tyler Hansbrough. Embora suas atuações no garrafão tenham ajudado a ter sucesso no nível universitário, ele não conseguiu manter seu nível contra pivôs mais sólidos na NBA. Ele foi selecionado no 13º lugar no Draft da NBA de 2009 pelo Indiana Pacers. Sem se firmar, ficou apenas sete anos na liga.

6. Michael Kidd-Gilchrist (Charlotte Bobcats)

Após vencer o campeonato da NCAA de 2012 com a Universidade de Kentucky, era natural que o Charlotte Bobcats escolhesse Michael Kidd-Gilchrist na segunda posição do Draft da NBA de 2012. Ele era um ponto focal do ataque do Kentucky. Portanto, um jogador que o time precisava na época.

Mas, ele decepcionou na liga principal. Limitado no ataque, muitas vezes se dependia da sua capacidade atlética para conquistar pontos. Enquanto isso, contra defensores melhores, ele neutralizado com mais facilidade e não conseguia expandir seu jogo. Como resultado, o ala foi deixou a NBA após oito temporadas decepcionantes.

5. Mo Bamba (Orlando Magic)

Sexta escolha do Draft de 2018, Mo Bamba chegou à NBA com grandes expectativas. Com 2,13 metros de altura, o pivô tinha as ferramentas para ter sucesso na liga graças à sua combinação de tamanho, força e capacidade atlética, ideal para a era moderna. Entretanto, apesar do bom físico, Bamba não conseguiu produzir resultados consistentes com o Orlando Magic. Então, após mais de quatro temporadas na Flórida, passou a rodar por diversos times. Em 2024/25, defendeu Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans, mas sem espaço.

4. Markelle Fultz (Philadelphia 76ers)

Markelle Fultz era tido como o melhor jogador do Draft da NBA de 2017. Como resultado, o Philadelphia 76ers o selecionou como primeira escolha. O armador vinha de uma temporada com média de 23.2 pontos pela Universidade de Washington. No entanto, uma lesão no ombro prejudicou sua carreira, afetando negativamente seus arremessos. Após dois anos pelo Sixers, foi para o Orlando Magic, onde melhorou seus números, mas longe de se tornar uma estrela. Na última campanha, defendeu o Sacramento Kings.

3. Shelden Williams (Atlanta Hawks)

Shelden Williams era considerado um grande defensor na Universidade de Duke. Ele teve uma média de três tocos por jogo em quatro temporadas na NCAA. Assim, ganhou dois prêmios de melhor defensor. Então, o Atlanta Hawks o selecionou na quinta posição do Draft de 2006.Mas, com 2,05 metros de altura, ele se tornou baixo para um pivô na NBA. Além disso, seu atletismo e falta de habilidade não compensavam seu tamanho em comparação com outros jogadores da posição.

2. Jimmer Fredette (Milwaukee Bucks / Sacramento Kings)

Antes de Stephen Curry dominar a NBA, Jimmer Fredette era tido como um jogador que poderia assumisse o comando da liga no perímetro. Isso porque o ala-armador era um arremessador excepcional na NCAA. Vale destacar que ele também acertou 39% dos arremessos de três pontos no basquete universitário. No entanto, o potencial Fredette não foi o suficiente no basquete adulto contra defensores melhores. Ele foi a décima escolha geral no Draft de 2011. O Milwaukee Bucks o recrutou, mas foi trocado para o Sacramento Kings antes mesmo de estrear. Foram seis anos na liga apenas com atuações discretas.

1. Anthony Bennett (Cleveland Cavaliers)

No topo do rankings de jogadores do Draft que se tornaram decepções na NBA está Anthony Bennett. Afinal, ele é tido por muitos especialistas como o maior bust da história. Com média de 16.1 pontos por jogo no basquete universitário, o ala-pivô foi a primeira escolha de 2013 pelo Cleveland Cavaliers.

No entanto, logo na pré-temporada ele já decepcionou e acabou tendo dificuldades para recuperar a confiança. Como resultado, foi para a G League após apenas quatro anos atuando em times da NBA. Aliás, em quatro temporadas, vestiu camisas de quatro equipes diferentes sem nunca se firmar ou ter boas atuações.

