NBA: Knicks estuda contratação de Ben Simmons

O New York Knicks mira Ben Simmons na agência livre da NBA. De acordo com Ian Begley, do SNY, o time de Nova York entrou em contato com pessoas ligadas ao jogador da Austrália nos últimos dias. Desde o fim do contrato com o Los Angeles Clippers em 2024/25, o armador está sem contrato na liga.

O interesse do Knicks em Simmons considera a limitação nos salários da equipe. Após fechar com Guerschon Yabusele por US$12 milhões nos próximos dois anos, o time ficou perto do segundo nível de multas da NBA. Desse modo, poderia contratar apenas um jogador pelo mínimo de veterano na agência livre.

Ben Simmons, assim, poderia ser esse jogador para preencher o último espaço no elenco do Knicks. Após mais um ano em baixa na NBA, o armador não tem condições de exigir um grande salário e poderia assinar com New York para ter mais uma nova chance.

No entanto, de acordo com Law Murray, do The Atheltic, Simmons quer um acordo acima do mínimo de veterano, seja no Knicks ou não. Mesmo após ter apenas 8.4 minutos por jogo pelo Clippers na última campanha, ele acredita que tem condições de receber um acordo mais atrativo. O pedido até seria o motivo pelo qual a equipe de Los Angeles não quis mantê-lo no elenco.

O Knicks, ainda assim, pode tentar negociar com Ben Simmons para conseguir um ‘desconto’ na agência livre da NBA. Outro movimento que New York pode explorar é tentar reduzir o contrato feito com Yabusele, de acordo com Begley. Embora o acordo tenha sido firmado, ele só pode assinar a partir de 6 de julho. Ou seja, a equipe ainda poderia abrir mais espaço no teto salarial.

Além do Knicks, outroo time da NBA mira Simmons. De acordo com Michael Grange, da SportsNet, o Toronto Raptors monitora a situação do ex-Clippers. Com um elenco jovem, a diretoria busca bons nomes veteranos para tentar adicionar experiência ao time mirando uma vaga nos playoffs de 2026.

Simmons, por fim, tem sete temporadas na NBA. Após ser a primeira escolha do Draft de 2016, o armador jogou pelo Philadelphia 76ers, onde viveu o auge da carreira e recebeu três seleções para o All-Star Game. No entanto, após sair de lá, ele passou por muitas lesões e perdeu espaço, ao longo de passagens por Brooklyn Nets e Clippers.

