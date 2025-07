Conduta de Deandre Ayton pesou para dispensa do Blazers

A dispensa de Deandre Ayton pelo Portland Trail Blazers foi uma das grandes surpresas do início de agência livre. Mas, para quem estava dentro da equipe, a notícia não teria sido tão chocante assim. Foi só o último capítulo, aliás, de uma aposta que deu errado demais. Segundo Jason Quick, do site The Athletic, a passagem do pivô pela franquia teve os problemas de conduta como marca.

Continua após a publicidade

“Portland, acima de tudo, não conseguiu suportar o mau comportamento de Deandre. Ele chegava atrasado aos treinamentos e viagens. Faltava nas sessões de reabilitação enquanto estava lesionado. Além disso, torcedores o viam socar cadeiras quando era substituído. Teve até acessos de raiva no vestiário, pois perdia tempo de quadra por causa da falta de esforço em quadra”, relatou o jornalista.

Ayton chegou ao Blazers depois de uma troca com o Phoenix Suns. A expectativa era que fosse uma das referências técnicas da reconstrução do time. Mas as atuações bem irregulares nunca lhe permitiram ser essa figura central. Assim como o comportamento, o seu basquete decepcionou em vários instantes. Para Quick, o pivô virou um “pacote” que não vale a pena.

Continua após a publicidade

“Deandre tem grandes qualidades e recursos. Não é fácil achar um jogador tão grande que pode arremessar de média distância e correr a quadra de lado a lado. No entanto, possui uma falha crítica: falta-lhe autoconsciência. Portland se junta a Phoenix, então, como os times que concluíram que o seu talento não compensa essa ‘bagagem’ que carrega”, resumiu o repórter.

Leia mais sobre Deandre Ayton

Em divisão

A dispensa de Deandre Ayton, a princípio, confirmou um temor que já existia desde a sua chegada no Blazers. Quick conta que a decisão de trazer o jogador dividiu opiniões dentro da franquia, em 2023. E assumir um papel de mais protagonismo não ajudou a torná-lo menos divisivo. Pelo contrário. A impressão geral é que, em síntese, ele ficou ainda mais difícil de lidar.

Continua após a publicidade

“Nem todo mundo concordava na organização quando Portland decidiu adquirir Deandre. Várias pessoas questionavam a sua maturidade, por exemplo. Ele se enxergava como a peça central do time e, por isso, começou a se comportar como tal. Ele cantava músicas e falava alto no vestiário. Alguns repórteres até achavam graça, mas os veteranos do elenco não gostavam”, revelou o jornalista.

O técnico Chauncey Billups foi uma das pessoas que “bancou” a chegada de Ayton. Mas a rescisão de contrato comprovou que nem ele foi capaz de controlar o comportamento do pivô. “Chauncey nunca se preocupou, pois apostava que seria capaz de ensinar-lhe humildade e profissionalismo. Mas, com os sinais de evolução de Portland, ficou claro que não deu certo”, concluiu Quick.

Continua após a publicidade

Próxima parada

Então, a grande pergunta agora é: quem vai ser a próxima equipe a apostar que pode “domar” Ayton? Há interessados em sua contratação, apesar da má reputação. O Los Angeles Lakers e Indiana Pacers, por exemplo, estudam contratá-lo. Mas ninguém pode reclamar da conduta do jogador. O analista Kendrick Perkins, afinal, disse que essa história não é novidade na liga.

“Os comentários nos bastidores da liga, para começar, não são bons sobre Deandre. As pessoas o descrevem como uma ‘diva’ nesse momento. É um problema, acima de tudo, dentro do vestiário. É claro que ele pode ajudar um time, mas precisa repensar muitas coisas. Ele precisa mudar muito, pois, se não o fizer, a sua carreira na liga vai acabar”, alertou o comentarista da ESPN.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA