Blazers vai tentar enviar Deandre Ayton em troca

De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o Portland Trail Blazers deve tentar enviar Deandre Ayton em troca na offseason da NBA. Além disso, Jerami Grant é outro que deve sair da equipe. A equipe terminou bem a temporada, mas não foi aos playoffs. No Draft, porém, a franquia conseguiu somente a 11ª escolha.

Ayton chegou à equipe em 2023, vindo do Phoenix Suns. O jogador tem mais um ano de contrato, avaliado em US$35.5 milhões. Por isso, a troca é vista como difícil, mas não impossível. Afinal, equipes que precisam de um pivô podem se interessar por ele. Na temporada, teve 14.4 pontos, 10.2 rebotes e um toco por jogo.

De acordo com o jornalista a tentativa de trocar Ayton passa pela boa temporada de Donovan Clingan. O calouro teve médias de 6.5 pontos, 7.9 rebotes e 1.6 tocos por jogo e é visto pela diretoria como o pivô do futuro para Portland. Além disso, o espaço salarial que a troca de Ayton abriria poderia trazer algum grande jogador.

O caso de Grant é diferente. Isso porque o contrato dele é ainda pior do que o de Ayton. Ele tem mais três anos, avaliados em mais de US$35 milhões anuais. Em 2024/25, teve médias de 14.4 pontos e 3.5 rebotes, arremessando 37.3% de quadra.

Siegel também destacou a incerteza em relação aos planos de longo prazo do Blazers para Anfernee Simons. O armador de 25 anos entrará na última temporada de seu contrato em 2025/26. Ele teve médias de 19.3 pontos, 4.8 assistências e 2.7 rebotes por jogo, com aproveitamento de 42.6% nos arremessos de quadra e 36.3% nas bolas de três, em 70 partidas.

No entanto, sua existência na equipe coloca Scoot Henderson em cheque. A escolha 2 do draft de 2023 vai para o banco enquanto Simons joga.

A diretoria de Portland enfrenta várias decisões importantes na agência livre, enquanto a equipe tenta equilibrar sua linha do tempo de desenvolvimento com os contratos dos jogadores veteranos. O gerente geral Joe Cronin buscará continuar a reformulação do elenco em torno de um núcleo mais jovem que inclui Clingan, Scoot Henderson e Shaedon Sharpe.

O Blazers não chega aos playoffs desde 2021 e está se indicando mudanças para uma reconstrução de longo prazo, com foco no Draft e no desenvolvimento de jogadores. A troca de veteranos com salários altos, como Deandre Ayton e Grant, pode dar ao Blazers mais flexibilidade salarial e peças para o futuro, como mencionou Siegel.

