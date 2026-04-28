“Reação do Spurs revela impacto de Victor Wembanyama na NBA”, diz Giovannoni

A virada do San Antonio Spurs sobre o Portland Trail Blazers no jogo do último domingo (26) deixou claro o grande nível do pivô Victor Wembanyama na atual campanha da NBA. O time texano perdia por 19, mas reagiu, saiu com a vitória e abriu 3 a 1 na série. De acordo com Guilherme Giovannoni, comentarista da ESPN, o francês mudou a cara do jogo.

“O San Antonio Spurs mostrou força ao reagir de uma desvantagem de 19 pontos, evidenciando um time que cresce nos momentos decisivos e que conta com o impacto de Victor Wembanyama, capaz de mudar qualquer estratégia defensiva”, disse Giovannoni.

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De acordo com o ESPN Analytics, o Blazers teve 92.9% de chances de vencer quando abriu larga vantagem. No entanto, Wembanyama comandou uma das maiores viradas dos playoffs da NBA de 2026 até aqui.

Victor Wembanyama tem jogo brilhante por Spurs nos playoffs da NBA

O francês teve um jogo incrível. Afinal, foram 27 pontos, 12 rebotes, sete tocos e quatro roubos de bola sobre o Blazers. Isso, sem contar que ele vinha de uma ausência na terceira partida da série, por conta de concussão. Além dele, De’Aaron Fox somou 28 pontos, sete assistências e seis rebotes.

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Apesar de Portland abrir larga vantagem e ir ao vestiário na frente por 58 a 41, o Spurs de Wembanyama voltou muito mais forte para a segunda etapa. Só no último quarto, por exemplo, San Antonio venceu a parcial por 40 a 19.

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Então, o Spurs não só garantiu a chance de fechar a série de playoffs da NBA nesta terça-feira (28), como já tem Victor Wembanyama confirmado para o duelo. O pivô reclamou do protocolo da liga, enquanto esperava jogar na partida anterior.

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“Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não quero que vire uma distração. Porém, todos os médicos, incluindo os do Spurs e os demais, foram ótimos e cuidaram muito bem de mim. Ainda assim, a forma como a NBA conduziu o protocolo foi uma decepção. No entanto, não vou entrar em detalhes”, disse.

Celtics tem chance de fechar série

Assim como o Spurs pode concluir a série contra o Blazers nesta terça-feira, o Boston Celtics garante vaga na próxima fase dos playoffs da NBA com uma vitória sobre o Philadelphia 76ers. O time de Boston joga em casa. De acordo com Giovannoni, o Sixers pode até tentar algo, já que vai contar com Joel Embiid pela segunda vez. No entanto, o comentarista vê a chance do Celtics apenas confirmar o que fez ao longo de toda a campanha.

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“O Boston Celtics vem confirmando o domínio que teve ao longo de toda a Conferência Leste. Mesmo com a volta de Joel Embiid, é difícil para o Philadelphia 76ers competir com a intensidade e a artilharia da equipe. Além disso, o retorno de Jayson Tatum em alto nível na reta final eleva ainda mais o patamar e consolida o favoritismo”, concluiu Giovannoni.

Sixers x Celtics e Blazers x Spurs são atrações da ESPN nesta terça-feira.