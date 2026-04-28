Jalen Duren: “Ainda acho que Pistons é melhor do que o Magic”

O histórico de primeiros colocados de conferência eliminados já na primeira rodada dos playoffs é bem curta. No entanto, contra todas as previsões, essa lista pode ganhar um novo time nos próximos dias. Jalen Duren nem poderia imaginar, mas o Detroit Pistons perdeu três dos quatro jogos iniciais da série contra o Orlando Magic. O pivô, mesmo assim, segue convicto de que a virada pode ocorrer.

“Eu sinto que, desde o começo do confronto, a gente está atirando em nosso próprio pé. Temos que mudar isso. Ainda acho que somos o melhor time da série, mas precisamos parar de nos colocar em um ‘buraco’ todos os jogos. Porque, a partir daí, você tem que lutar contra o Magic, nós mesmos, os árbitros… Precisamos ser melhores do que isso, acima de tudo”, cravou o titular de 22 anos.

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Jalen Duren, aliás, é um símbolo da decepção que o Pistons tem sido nos playoffs. O pivô teve média de quase 20 pontos na temporada regular, mas não repete o sucesso nos últimos jogos. Não fez mais do que 12 pontos em nenhuma das partidas de mata-mata. No entanto, ele garante que não falta entrega. O elenco inteiro, aliás, crava que isso não vai ser o motivo de uma eventual desclassificação.

“Não sei o que vai acontecer, mas posso prometer que vamos brigar. Vamos entrar em quadra lutando pelas nossas vidas. Afinal, não vamos desistir e nos render a ninguém. Temos um jogo em casa e esse é o nosso foco agora. Antes de qualquer coisa, a gente deve ganhar essa partida. E, então, viver cada jogo de uma vez”, resumiu técnico JB Bickerstaff, depois da derrota no quarto jogo.

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Turnovers

O Pistons perdeu o quarto jogo da série contra o Magic por seis pontos. É uma diferença pequena e, até por isso, o quesito em que as equipes destoam salta aos olhos. Orlando venceu a batalha de rebotes, mas teve conversão de arremessos de quadra um pouco abaixo do adversário. O problema para Detroit é que o time cometeu 20 turnovers, o dobro do seu oponente nesta segunda-feira.

“Nós temos que cuidar melhor da bola e desperdiçar posses. Precisamos ganhar, além disso, a disputa pelos rebotes. E, acima de tudo, devemos jogar com a seriedade que esse momento exige. Eu sinto que somos ‘casuais’ demais em alguns instantes. Acho que temos a consciência disso dentro do vestiário. Isso é playoffs, então temos que estar mais prontos”, cobrou o veterano Tobias Harris.

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Os 20 erros de ataque do Pistons se converteram em 23 pontos para o Magic. Muitos deles foram fáceis, em transição. Ou seja, sem forçar o adversário a criar nada. “Nós cometemos muitos turnovers, cara! Mais do que isso, eles pontuaram em cima disso. Essa é a história da série, no fim das contas: nós jogando contra nós mesmos”, lamentou Duren.

Sem choque

Cade Cunningham, assim como Jalen Duren, não esperava que o Pistons teria tantos problemas contra o Magic. Afinal, está à beira da eliminação e o histórico já não joga a favor. Os dois últimos times de 60 vitórias a estarem em situação parecida nos playoffs perderam as suas séries em seis partidas. No entanto, quando olha para o que o Pistons entregou em quadra, o ala-armador não se surpreende.

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“Antes do início da série, eu ficaria chocado se você me dissesse que isso iria acontecer. Mas, vendo a forma como estamos jogando, não há choque nenhum. Nós não estamos jogando o bastante para vencer jogos. Orlando é um bom time, que está pegando mais rebotes e forçando turnovers. Não estamos convertendo arremessos e a nossa defesa não encaixou. Então, não há o que discutir”, concluiu o astro de Detroit.