Pat Riley revela preço para troca de Bam Adebayo no Heat

A eliminação do Miami Heat no play-in voltou a cercar Bam Adebayo de rumores de troca. O pivô, que viveu mais um grande anos pela franquia da Flórida, passou a ser alvo de diversos times da NBA que querem reforçar o garrafão. Então, é provável que a equipe passe a receber ofertas na offseason.

O Heat, no entanto, não deve aceitar nenhuma oferta por Bam Adebayo. De acordo com Pat Riley, o desejo é construir um elenco de alto nível ao redor do pivô. A exceção, conforme revelou o presidente da franquia em tom de brincadeira, seria se o San Antonio Spurs fizesse uma oferta pelo camisa 13.

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“Eu vou dar uma resposta direta sobre a troca de Adebayo: eu não farei isso. A menos que alguém me oferecesse oito escolhas de Draft e o Victor Wembanyama”, brincou Riley. “Então, minha ideia é construir um bom time ao redor dele. E eu sei que é algo que toda a diretoria também quer”.

A fala de Riley confirma o rumor de que o Heat tem apenas Adebayo como um nome intocável no mercado.

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Em março, por exemplo, Brett Siegel, do Clutch Points, revelou que o time de Miami está disposto a oferecer tudo por Giannis Antetokounmpo. O único nome que o Heat não pretende oferecer na troca é justamente Bam Adebayo. Isso porque a ideia é formar uma dupla de garrafão entre o pivô e o astro grego.

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“Pat Riley e a diretoria estão dispostos a dar ao Bucks tudo o que quiserem, exceto Adebayo, assim como já estavam em fevereiro. A diferença agora é que, além de montar o pacote em torno de Tyler Herro, Kel’el Ware e Jaime Jaquez Jr., o Miami também pode incluir três picks de primeira rodada e três trocas de escolhas”, disse Siegel.

A oferta, desse modo, deve ser centrada em três nomes: Herro, Ware e Jaquez. Assim, o time vai abrir mão de três peças jovens para ajudar o Bucks em uma reconstrução sem o grego. Além disso, três escolhas de primeira rodada serão incluídas, para atender a um desejo de Milwaukee.

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Adebayo, por outro lado, ficaria no Heat para jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo. Os dois poderiam formar uma das duplas de garrafão mais fortes da NBA, com alto nível no ataque e também na defesa.

Além disso, o elenco ao redor de Bam Adebayo e Giannis seguiria forte, mantendo a intenção de Riley, que é construir uma boa equipe ao redor do camisa 13 na NBA. O plantel de apoio teria Andrew Wiggins, Davion Mitchell e Norman Powell para formar o quinteto titular. Além disso, Pelle Larsson, Nikola Jovic e outros nomes de rotação formariam um banco sólido para a equipe.