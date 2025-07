Lakers e Pacers são favoritos por Deandre Ayton na NBA

Após a dispensa de Deandre Ayton por parte do Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers e Indiana Pacers viraram os favoritos pelo jogador na agência livre da NBA. Embora seja apenas um rumor, os dois times gostam da ideia de contar com o pivô para a próxima temporada.

Enquanto o Lakers está atrás de um pivô de qualidade para ser titular e enfrentar os melhores da posição na NBA, o Pacers perdeu Myles Turner para o Milwaukee Bucks de forma surpreendente. Isso porque havia a tendência de Turner voltar em um novo acordo para Indiana, onde jogou toda a carreira.

Logo quando Deandre Ayton ficou disponível no mercado da NBA, esperava-se que outros times com carência no setor pudessem ir atrás dele. O Golden State Warriors, por exemplo, chegou a mirar em Turner por uma troca nos últimos anos. Não aconteceu. Agora, ele saiu como agente livre.

Mas o fato é que o Warriors pode acabar indo atrás de Al Horford, que atuou nas últimas temporadas pelo Boston Celtics. De acordo com alguns rumores, o time de San Francisco vai investir no veterano. No entanto, o Lakers também pode fechar com Horford.

Segundo Sam Amick, do site The Athletic, o Lakers tem interesse no campeão da NBA em 2023/24. Mas, ao mesmo tempo, quer contar com Ayton.

O Lakers pode tentar fechar com Deandre Ayton, mas ainda avalia outras opções na NBA. No entanto, o problema é que os jogadores da posição estão cada vez menos disponíveis. Outros alvos do time, como Jakob Poeltl e Clint Capela não vão chegar mais. Enquanto o primeiro estendeu contrato com o Toronto Raptors, Capela voltou para o Houston Rockets.

Então, como o tempo está passando, é provável que algo aconteça em breve. Mas ainda tem uma situação que o Lakers quer resolver na NBA: LeBron James.

Como o time de Los Angeles vem fazendo uma mudança de direção por Luka Doncic, e James não está fazendo parte das conversas por reforços, existe a chance de o time pressionar o camisa 23 por uma troca. Apesar de ainda ser um rumor, vale ressaltar que o Lakers não ofereceu uma extensão a LeBron para as próximas temporadas da NBA.

Caso não feche com um pivô na agência livre da NBA, o Lakers deve tentar uma troca, de acordo com Dave McMenamin, da ESPN.

Por outro lado, o Pacers gosta de Deandre Ayton. E não é de hoje. Afinal, foi o por conta de uma proposta do time de Indiana que o pivô teve um grande contrato na NBA. Em julho de 2022, Ayton era agente livre restrito. Então, a equipe ofereceu a ele um contrato de US$133 milhões por quatro anos a ele. O Phoenix Suns igualou e manteve o jogador.

Além de Warriors, Pacers e Lakers, o Charlotte Hornets também está atrás de um pivô titular para a próxima campanha da NBA.

