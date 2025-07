Jakob Poeltl estende contrato com Raptors

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o pivô Jakob Poeltl estendeu o seu contrato com o Toronto Raptors. Segundo o jornalista, o acordo é válido por quatro temporadas. Nesse período, o atleta de 29 anos vai receber US$104 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo de Poeltl com o Raptors começará a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o jogador austríaco vai receber US$19,5 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Jakob Poeltl teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Raptors até 2030. A renovação do vínculo com o pivô era uma das prioridades da franquia canadense nesta offseason.

Nova escolha do Draft de 2016, Poeltl já disputou 595 jogos na NBA. Suas duas primeiras temporadas foram em Toronto. Mas, na offseason de 2018, ele foi envolvido na troca com o San Antonio Spurs que levou o astro Kawhi Leonard para o Raptors. Na equipe texana, ele atuou por cinco campanhas.

No entanto, na trade deadline de 2023, quando tinha contrato expirante, Jakob Poeltl foi negociado de volta para o Raptors. Desde então, ele se tornou um titular indiscutível da equipe.

Em 2024/25, aliás, o pivô fez a melhor temporada da carreira. Assim, em 57 jogos, alcançou médias de 14,5 pontos, 9,6 rebotes e 2,8 assistências. Além disso, acertou quase 63% dos arremessos de quadra. Acima de tudo, o austríaco é um bom protetor de aro e um ótimo passador.

Para a próxima campanha, o Raptors manteve a base que finalizou a última temporada. O técnico Darjo Rajakovic também segue no cargo. Nesta offseason, o único reforço até o momento foi o ala-pivô georgiano Sandro Mamukelashvili, também ex-jogador do Spurs.

Na última semana, o Raptors demitiu o presidente Masai Ujiri, que estava há 12 anos na franquia. Um dos dirigentes mais respeitados da liga, o nigeriano tinha mais um ano de contrato com a equipe. Ujiri mudou o status do time e foi o responsável pela montagem do elenco campeão da NBA em 2019.

Mas, desde então, a equipe de Toonto passou por algumas reformulações. Assim, depois de sete participações consecutivas nos playoffs, a equipe alcançou a pós-temporada apenas uma vez (2021/22) nas últimas cinco temporadas. Portanto, com a renovação do contrato de Jakob Poeltl, o Raptors espera voltar a ser competitivo em 2025/26.

