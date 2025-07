Veja os dez times da NBA que foram campeões com menos “ajuda” do Draft

O Oklahoma City Thunder venceu o título de 2024/25 com uma das equipes mais jovens da história. No entanto, muitos times se sagraram campeões da NBA com elencos que pouco utilizaram de jogadores vindos da loteria do Draft. Então, o site ClutchPoints listou dez franquias que conquistaram o troféu Larry O’Brien com menos ajuda de nomes que entraram na liga através do recrutamento.

Portanto, a lista menciona apenas atletas que não foram recrutados via loteria. Ou seja, o ranking conta com jogadores de times presentes entre as 14 primeiras escolhas de algum Draft da NBA e sagraram-se campeões. O time mais presente, aliás, é o San Antonio Spurs, que apareceu quatro vezes. Confira!

10. Denver Nuggets (2022/23) – cinco

Jogadores de loteria do Draft: Jamal Murray, Michael Porter Jr, Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon, Jeff Green

O Denver Nuggets se consolidou como uma ameaça na Conferência Oeste graças ao excelente desempenho de Nikola Jokic, selecionado na segunda rodada do Draft. A franquia, então não tinha grandes astros. No entanto, o domínio do sérvio, aliado ao ataque eficiente da equipe, levou à conquista do título da NBA de 2023.

9. Los Angeles Lakers (2009/10) – quatro

Jogadores de loteria do Draft: Pau Gasol, Adam Morrison, Lamar Odom, Andrew Bynum

Kobe Bryant fez grande ano pelo Los Angeles Lakers, em uma temporada que tentava provar que poderia vencer sem Shaquille O’Neal. Depois de faturar o título de2008/09, uma pequena mudança no elenco deu ao time uma nova cara. Embora com menos escolhas de loteria, a equipe angelina teve o suficiente para repetir o feito na campanha seguinte.

8. San Antonio Spurs (2006/07) – quatro

Jogadores de loteria do Draft: Tim Duncan, Melvin Ely, Robert Horry, Eric Williams

Se existe um time que adora construir seus times campeões do zero, é o San Antonio Spurs. E sua campanha de campeão da NBA em 2007 é prova disso. Liderado por Tim Duncan, o time de Gregg Popovich conquistou o título ao superar o Cleveland Cavaliers, liderado por LeBron James. Curiosamente, seus outros destaques, Manu Ginóbili e Tony Parker, sequer foram escolhas de loteria, mas sim promessas vindas de outros continentes que se destacaram na NBA.

7. San Antonio Spurs (2002/03) – quatro

Jogadores de loteria do Draft: Tim Duncan, David Robinson, Danny Ferry, Kevin Willis

Antes da campanha do título de 2007, o Spurs também teve grande temporada em 2003. Liderada novamente por Tim Duncan, San Antonio tinha veteranos já em fim de carreira como David Robinson e Kevin Willis como destaques. No entanto, o pivô deu seu “último gás” no sexto e decisivo confronto contra o New Jersey Nets ao anotar 13 pontos e 17 rebotes.

6. Boston Celtics (2023/24) – quatro

Jogadores de loteria do Draft: Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Al Horford

O Boston Celtics superou o vice-campeonato para o Golden State Warriors e sagrou-se campeão na temporada seguinte de 2023/24. Então, consolidou o núcleo liderado por Jayson Tatum e Jaylen Brown. A franquia teve um ótimo quinteto inicial. Sem sofrer com lesões, o time de Joe Mazzulla se tornou imparável. Vale lembrar, aliás, que apenas quatro jogadores do elenco foram escolhidos na loteria do Draft.

5. San Antonio Spurs (2004/05) – três

Jogadores de loteria do Draft: Tim Duncan, Robert Horry, Glenn Robinson

Outro time dos Spurs que entrou nesta lista é o elenco campeão de 2005. Este elenco dos Spurs foi construído em torno de Tim Duncan, Manu Ginóbili e Tony Parker. Entre os três, apenas Duncan foi escolha de loteria. Os outros dois eram Robert Horry e o duas vezes All-Star Glenn Robinson, que estava chegando ao fim da carreira. Apesar de não ter muitas estrelas, Gregg Popovich conseguiu levar o time do Texas a mais um título.

4. Boston Celtics (2007/08) – três

Jogadores de loteria do Draft: Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen

Após temporadas decepcionantes, o Celtics se destacou na offseason de 2007 ao contratar Kevin Garnett e Ray Allen para formar um trio com Paul Pierce. Assim, Boston investiu todas as suas esperanças de título no seu Big 3. Enquanto isso, para preencher o elenco de apoio, a equipe se limitou a contratar veteranos por um preço baixo. Como resultado, a franquia faturou seu 17º título da história.

3. Milwaukee Bucks (2020/21) – um

Jogador de loteria do Draft: Brook Lopez

O Milwaukee Bucks foi construído em torno de Giannis Antetokounmpo que foi 15ª escolha de Draft e evoluiu até se tornar duas vezes MVP e um dos jogadores mais dominantes da NBA até hoje. Então, o grego levou a franquia ao primeiro título em 50 anos. Então, de forma surpreendente, o elenco campeão tinha apenas uma escolha de loteria no time: o pivô titular Brook Lopez.

2. San Antonio Spurs (2013/14) – um

Jogador de loteria do Draft: Tim Duncan

Em 2014, o Spurs surpreendeu ao derrotar o Miami Heat com seus trio de astros: LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Além disso, conseguiu o feito tendo apenas Tim Duncan como sua única escolha de loteria de Draft. Para desbancar o rival estrelado, San Antonio abusou do basquete coletivo e teve o então jovem Kawhi Leonard como uma das gratas surpresas da equipe naquele ano.

1. Toronto Raptors (2018/19) – zero

Jogadores de loteria do Draft: nenhum

Por fim, o ranking de times que foram campeões da NBA com menos jogadores de loteria de Draft encerra com o Toronto Raptors. A franquia fez história nas Finais da NBA de 2019 ao conquistar o primeiro título. Isso porque derrubou a dinastia do Golden State Warriors sem contar com nenhum jogador que fez parte de loteria. Aliás, ao longo da temporada, o time do Canadá tinha Jonas Valaciunas, que foi a quinta escolha de 2011. Mas, o trocou na trade deadline daquele ano por Marc Gasol. Vale lembrar que o título do Raptors foi liderado por Kawhi Leonard, Pascal Siakam e Fred VanVleet.

