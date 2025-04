Para analista, Zion Williamson é um “bust” na NBA

De acordo com o analista de NBA, Stephen A Smith, da ESPN, a palavra “bust” (fracasso) já pode ser utilizada para se referir a Zion Williamson. Segundo o jornalista, o adjetivo tem uma razão óbvia: o jovem astro do New Orleans Pelicans não consegue se manter saudável. Smith, aliás, citou o talento do ala-pivô. Mas, ao mesmo tempo, criticou o atleta pela indisponibilidade nos jogos.

“Eu me sinto muito mal pelo Pelicans e pela cidade de New Orleans. Zion Williamson é um talento com calibre de estrela. Quando ele está em quadra e saudável, ele é um monstro. Mas, o problema é que ele raramente está disponível. E, por melhor que ele seja, a palavra “bust” vem à mente. Não é por causa de seu talento. Estou falando apenas de sua disponibilidade. Enfim, se você não está disponível, não importa o quão bom você seja. E ele quase nunca está disponível”, disse Smith, durante o programa First Take.

Na última segunda-feira (31), o Pelicans anunciou que Zion está fora do restante da temporada. O motivo seria uma lesão na região lombar. Desse modo, o jogador de 24 anos entrou em quadra apenas 30 vezes em 2024/25.

Publicidade

A situação, aliás, não é novidade na carreira de Williamson na NBA. Afinal, em quatro das seis temporadas na liga, o ala-pivô disputou 30 jogos ou menos. Além disso, o camisa 1 desfalcou o Pelicans em 258 das 472 partidas da equipe. Ou seja, ele passou mais tempo afastado por lesões do que em quadra.

Leia mais sobre Zion Williamson!

Portanto, a primeira escolha do Draft de 2019 deixou o Pelicans na mão em 55% dos jogos no período. Na campanha de 2021/22, por conta de uma fratura no pé direito, o jovem astro não disputou um jogo sequer. Então, por não conseguir se manter saudável na NBA, Zion Williamson é chamado de “bust” por fãs e analistas como Smith.

Publicidade

Mesmo com as poucas partidas na atual campanha, o camisa 1 teve um bom desempenho. Tanto que fecha a temporada com médias de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências. No entanto, Zion não impactou o Pelicans, já que, com ele em quadra, o time sofreu 20 derrotas.

Assolado por lesões, o Pelicans ocupa a vice-lanterna da Conferência Oeste. Dessa forma, o foco da franquia está no Draft deste ano. Afinal, a campanha ruim aumenta as chances de uma escolha no topo do recrutamento. No caso de 2025, o alvo das equipes é Cooper Flagg (Duke).

Publicidade

Futuro incerto no Pelicans

Não é exagero afirmar que o futuro do ala-pivô em New Orleans é incerto. O jogador, aliás, possui contrato válido até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários. Portanto, um valor “salgado” para um atleta que desfalca o time com frequência.

Além disso, uma reformulação no elenco não pode ser descartada. Segundo Tim MacMahon, da ESPN, a situação de Zion Williamson pode ter desdobramentos na próxima offseason da NBA. Ou seja, talvez uma troca saia do papel. De acordo com MacMahon, os outros times da liga notaram as grandes atuações do camisa 1.

Publicidade

“Bom, alguém me disse que o maior objetivo do Pelicans, em 2024/25, em meio a todos os problemas, seria revalorizar o jogador. Tudo isso, pensando na próxima offseason. Então, ele tem lidado bem com tudo isso e com o ano ruim do time. Porém, caso uma troca se apresente, eu não diria que ele é intocável. Acho que algumas equipes teriam um interesse muito grande em obtê-lo. Será, acima de tudo, uma história interessante”, concluiu o jornalista.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA