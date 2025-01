Zion Williamson culpa Pelicans por ausência em jogos da NBA

Zion Williamson voltou a brilhar pelo New Orleans Pelicans na NBA. Nas últimas três partidas pela equipe, o astro registrou média de 29.3 pontos, mostrando que está retomando o alto nível. No entanto, um fato chamou a atenção: ele não tem jogado por mais de 30 minutos e nem em jogos consecutivos.

A explicação para isso parece óbvia. Durante toda sua carreira pelo Pelicans na NBA, Zion Williamson esteve marcado por seu histórico de lesões. No entanto, em entrevista a Will Guillory, do The Athletic, o ala-pivô garantiu que não é bem assim. De acordo com ele, a decisão de poupá-lo partiu de New Orleans.

“Deixem-me deixar isso bem claro para todos. Se eu pudesse jogar em back-to-backs, eu jogaria. Fisicamente? Sim, eu posso. No entanto, eu trabalho para o Pelicans. O time decidiu que, com base nos números, não é inteligente fazer isso agora. Se é isso que eles acreditam, estou com eles nessa”, relatou Zion.

Apesar da declaração de Williamson, a decisão do Pelicans é compreensível. Embora seja um dos melhores nomes da NBA, o astro luta para se manter saudável. Em seis temporadas na liga, por exemplo, ele perdeu 261 de 458 partidas por conta de seu histórico de lesões. Na atual temporada, aliás, ele esteve fora de 35 de 48 jogos.

O argumento do craque, porém, mostra um jogador insatisfeito com seu time. Há três semanas, ele foi suspenso pelo Pelicans por conta de atrasos constantes, de acordo com Shams Charania, da ESPN. O astro, aliás, vinha tendo problemas com compromissos do Pelicans, mesmo enquanto estava fora dos jogos da NBA. Como resultado, David Griffin, vice presidente do time, escreveu um comunicado oficial.

“Este jogo de suspensão é resultado de falha por parte dele em cumprir o que o time pede. Sua dedicação com a franquia é muito importante para a gente e para ele. Então, ele assumiu responsabilidade por seus atos e reafirmou seu compromisso com o time hoje. Portanto, estou confiante que ele vai continuar evoluindo dentro e fora das quadras”.

Após a suspensão, o analista Stephen A Smith, da ESPN, revelou que o astro Zion quer deixar o Pelicans. A afirmação foi feita durante o programa First Take. Segundo o jornalista, o ala-pivô deseja se transferir para um mercado maior. Então, o analista citou New Iorque e Los Angeles como opções.

“Zion não quer estar em Nova Orleans. Ele não quer estar lá. Ele quer jogar em um mercado grande como Los Angeles, Nova Iorque ou qualquer outro. É porque ele quer um lugar com muita mídia”, garantiu Smith.

