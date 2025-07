Jogador surpreende ao falar de Tyrese Haliburton e Donovan Mitchell

Tyrese Haliburton e Donovan Mitchell são duas das grandes estrelas do Leste na NBA. Na temporada passada, o armador levou o Indiana Pacers às finais, enquanto o camisa 45 liderou o Cleveland Cavaliers com a melhor campanha da Conferência. Desse modo, 2024/25 foi o ano em que eles se colocaram de vez entre os craques da liga.

Kentavious Caldwell-Pope, no entanto, tem uma opinião polêmica sobre Haliburton e Mitchell. De acordo com o veterano, os dois ainda não atingiram o patamar de superestrelas da NBA. Embora tenham feito grande ano, o jogador do Memphis Grizzlies acha que eles ainda estão longe desse patamar.

“Superestrelas são caras que envolvem o time, elevam o nível dos colegas de time. Quando a equipe precisa vencer, vão lá e conseguem. Não posso dizer isso de Donovan Mitchell. Haliburton eu acho que é 50/50. Eles podem até ter médias de 25 pontos e oito assistências, mas não são consistentes”, disse Pope.

Tyrese Haliburton e Donovan Mitchell muitas vezes têm seus níveis contestados na NBA. Antes dos playoffs, por exemplo, o armador do Indiana Pacers foi eleito o jogador mais “superestimado” da NBA. A votação, feita pelo The Athletic, entrevistou 158 atletas ativos da liga. O jogador, assim, recebeu pouco mais de 14% dos votos no “prêmio”.

Donovan Mitchell, por sua vez, costuma ser contestado pelos resultados recentes em playoffs. Apesar de ter levado o Cavaliers à melhor campanha do Leste na NBA, o ala-armador não foi capaz de manter o nível na pós-temporada. Desse modo, Cleveland caiu nas semifinais de conferência, justamente para o Pacers de Haliburton.

Para Stephen A. Smith, a queda recente provou que Donovan Mitchell ainda não atingiu o nível esperado. Embora ele seja um astro da NBA, o analista acredita que ele ainda precisa apresentar mais para chegar ao mais alto patamar da liga.

“Donovan Mitchell é um legítimo astro dessa liga. É um jogador especial. E, mais do que isso, é uma ótima pessoa pela qual queremos torcer. Mas o fato é que você esteve em quatro semifinais de conferência e nunca se classificou além disso. E nem todos os oponentes para quem perdeu eram melhores, pois houve momentos em que era o favorito. Eu acho que a sua grandeza exige mais do que isso”, criticou o analista da ESPN.

