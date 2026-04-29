NBA: Joel Embiid desabafa após vitória do 76ers em Boston

Joel Embiid foi o destaque do Philadelphia 76ers no jogo 5 da série de playoffs da NBA contra o Boston Celtics. Nessa terça-feira (28), o Sixers foi ao TD Garden sob pressão. Afinal, em caso de derrota, estaria eliminado. Mas sob a liderança do pivô, Philadelphia venceu por 113 a 97 e ganhou uma sobrevida.

Em 39 minutos, Joel Embiid foi o cestinha do duelo, com 33 pontos. Além disso, o astro de 32 anos deu oito assistências. Também acertou 12 dos 23 arremessos que tentou (52%). Portanto, o pivô ajudou o 76ers na pontuação e na criação para os companheiros.

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Vale lembrar que Embiid desfalcou o time nos três primeiros jogos da série. Afinal, pouco antes dos playoffs da NBA, ele passou por uma cirurgia de urgência devido a uma apendicite. Assim, o pivô ficou duas semanas fora de ação. Mas ele voltou a tempo de enfrentar o Celtics.

Após a vitória do 76ers, Joel Embiid fez um desabafo sobre os problemas físicos que vem enfrentando na NBA. Nas últimas três campanhas, ele disputou apenas 96 de 246 jogos possíveis. Ou seja, esteve à disposição do time em apenas 39% das partidas. Por conta da sequência lesões, o astro não sabe o quanto sua carreira vai durar.

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“Eu sou grato por poder jogar. Eu não sei por quanto tempo ainda vou poder fazer isso. Então, só quero aproveitar o máximo possível. Lidei com muitas coisas ao longo da carreira. Eu não reclamo. Só quero jogar o máximo que puder. Sei que algumas pessoas me vêem como preguiçoso, mas eu garanto que, sempre que estou na quadra, tento jogar com a maior intensidade possível”.

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“Então, no fim das contas, ainda sou o mesmo garoto que só quer jogar basquete. Quero estar em um time que esteja tentando conquistar algo. Mesmo se não estiver em boa forma física ou mental, eu quero aproveitar esses momentos. Enfim, estou aproveitando ao máximo”. disse Embiid.

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Além disso, o astro do 76ers falou sobre sua atuação de gala em Boston. Para Joel Embiid, ele pode vencer qualquer um nos duelos individuais. O pivô tem total confiança de que Philadelphia pode vencer o próximo duelo e, assim, levar o confronto até o jogo 7.

“Eu não queria voltar para casa agora e ter uma discussão sobre não ter ficado saudável, não ter jogado os playoffs. Consegui voltar e nós temos uma chance de vencer quinta e forçar o jogo 7. Me sinto confiante para enfrentar qualquer um na NBA em duelos de um contra um. Acho que posso vencer todos. Enfim, não acho que eu possa ser parado”, concluiu o pivô.

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Celtics e 76ers voltam se enfrentar nesta quinta-feira (30), desta vez na Philadelphia. Diante da torcida, o time espera se manter vivo na série. A bola vai subir a partir das 21h (horário de Brasília), e o duelo terá a transmissão do Amazon Prime Video.