Com “zona de rebaixamento”, NBA penaliza times de tank no Draft

Com uma “zona de rebaixamento”, a NBA apresentou a proposta final contra o tank no Draft. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o novo critério da loteria foi enviado aos 30 executivos e visa conter as derrotas propositais das franquias. A ideia é adotá-lo a partir da classe de 2027.

A NBA vem discutindo maneiras de evitar o tank no Draft desde o início do ano. Após diversas reuniões, a liga conseguiu enfim concluir a proposta para apresentar em reunião na terça-feira (28). Desse modo, o documento deve passar por votação no dia 28 de maio, para aprovação das franquias.

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Ainda de acordo com Charania, a proposta de “zona de rebaixamento” conta o apoio da maioria das equipes. Ainda assim, é provável surjam algumas mudanças.

Na prática, a “zona” vai punir as três piores campanhas. Isso porque os três piores times teriam apenas duas bolas na loteria do Draft da NBA. As demais equipes que ficaram fora dos playoffs receberiam três bolas cada.

Além disso, a loteria do Draft passaria de 14 para 16 franquias. Então, os times que terminarem em nono e décimo de cada conferência também teriam duas bolas. Já os oitavos colocados de Leste e Oeste teriam uma bola cada.

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Outro ponto da proposta da NBA é incluir todos os 16 times na loteria do Draft. Atualmente, somente os quatro piores times participam do sorteio pela 1ª escolha, enquanto os demais são ranqueados pelo inverso da campanha.

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Por fim, a NBA ainda propôs que nenhuma equipe poderia conquistar a 1ª escolha por anos seguidos, nem obter três picks seguidas no top-5.

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Para compensar a “zona de rebaixamento” dos três piores times, a NBA vai deixar um piso na loteria do Draft. Ou seja, os três afetados teriam apenas duas bolas, mas seriam sorteados a partir da 12ª escolha. As outras 13 equipes, por outro lado, poderiam cair até a 16ª posição.

A proposta da NBA ainda inclui uma cláusula de validade até o Draft de 2029. Desse modo, as 30 franquias poderiam discutir uma nova proposta a partir de 2029/30.

Os novos critérios comprovam o trabalho intenso da NBA para conter o tank no Draft. Em março, após identificar várias equipes forçando derrotas, o comissário Adam Silver garantiu que iria resolver o problema. Vale lembrar que as derrotas forçadas ganharam força em 2025/26 por conta da forte classe do Draft de 2026.

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“Eu acho que, no fim das contas, essa é uma decisão que precisa passar pelos donos dos times. A gente está falando de negócios, de basquete e de integridade da liga. Então, é algo que levamos muito a sério e vamos resolver”, disse o comissário da NBA.

Portanto, com a proposta, a NBA espera resolver o tank entre todos sos times. Aliás, o sistema proposto deve incentivar vitórias a partir da segunda metade do ano, uma vez que equipes próximas das três últimas posições buscariam sair da zona.