Damian Lillard pode assinar com time na offseason da NBA

No segundo dia da agência livre da NBA, Damian Lillard foi dispensado do Milwaukee Bucks após duas temporadas pelo time. A notícia causou impacto na liga por conta do seu alto salário e por ele se tornar agente livre de forma inesperada. Agora, de acordo com o jornalista Chris Haynes, o astro está aberto a fechar acordo com uma nova equipe, mesmo ainda se recuperando de grave lesão.

“O agente livre Damian Lillard está aberto a assinar com um time nesta offseason da NBA, sob os termos e condições adequados, enquanto continua sua reabilitação. Ele está recebendo bastante interesse de franquias, mas não tem pressa em tomar uma decisão”, publicou Haynes nesta quinta-feira (3).

Portanto, o armador está disposto a já negociar com um novo time, mas não terá pressa para decidir. Desde que o Bucks o dispensou, alguns times já foram especulados como seu destino. Os principais, até agora são Miami Heat, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers.

Inclusive, Marc Stein, da plataforma Subsctack, confirmou o interesse do Heat em Lillard. O jornalista também indica que a “pressa” para que ele acerte com uma nova franquia seja por um suporte para se recuperar da lesão.

“Miami tem sério interesse em contratar Lillard, além de explorar a possibilidade de contratar Bradley Beal caso ele também seja dispensado. No entanto, é justo questionar por que Lillard estaria disposto a assinar rápido com qualquer time. A menos que esteja em busca de apoio de uma franquia enquanto se recupera de sua contusão”, disse Stein.

Além do Heat, o Warriors já teria feito contato com o jogador. Segundo Marc J. Spears, da ESPN, Golden State foi um um dos primeiros times da NBA a entrar em contato com ele. Vale lembrar, ainda, que Lillard cresceu como torcedor da franquia e frequentava jogos do time.

“Das muitas equipes que procuraram Damian Lillard, os Warriors foram uma delas. Ele é um cara que cresceu indo aos jogos na antiga Oracle Arena. Então, isso é interessante. Eu sei que Jonathan Kuminga é importante, mas ouvir que Golden State tem interesse nele é ainda mais”, disse o jornalista.

Lillard sofreu uma grave lesão nos playoffs da NBA diante do Indiana Pacers. Na ocasião, ele rompeu o tendão de Aquiles. Então, passou por cirurgia e já está fazendo recuperação e fortalecimento. No entanto, não há um prazo certo para seu retorno às quadras.

Sua passagem pelo Milwaukee Bucks terminou após duas temporadas. Como resultado, teve médias de 24.6 pontos, sete assistências, 4.5 rebotes e 1.1 roubo de bola em 131 jogos. Além disso, acertou 43.4% dos arremessos de quadra, incluindo 36.4% de três e 92,1% dos lances livres.

Agora, Lillard terá os US$113 milhões que restam em seu contrato com o Bucks divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador de sua folha de pagamentos, mas o paga mesmo assim. Algo como aconteceu com Deandre Ayton ao ser dispensado pelo Blazers.

Por fim, com o aumento no espaço salarial do time o Bucks contratou até agora Myles Turner, vindo do Indiana Pacers, e Garry Harris, do Orlando Magic.

