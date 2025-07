Após dispensa do Bucks, Blazers pode ter Damian Lillard

A decisão do Milwaukee Bucks de dispensar Damian Lillard chamou a atenção do Portland Trail Blazers. De acordo com o jornalista Chris Haynes, a antiga equipe do astro de 34 anos cogita oferecer um acordo durante a agência livre. Além do time de Oregon, o Miami Heat e Golden State Warriors também devem entrar na disputa pelo armador.

“As equipes têm sondado o interesse de Damian Lillard. Um time para ficar de olho é o Miami Heat”, disse Haynes. “A equipe da Flórida tentou uma troca por ele quando Dame pediu para sair de Portland. Então, é um dos times que vai estar na briga. Inclua o Blazers nesta disputa também, que pode buscar uma possível reunião”.

Lillard começou sua carreira na NBA pelo Blazers. Após ser a sexta escolha do Draft de 2012, ele ficou na equipe até o fim da temporada 2022/23. No período, o camisa 0 se estabeleceu como um grande astro da franquia e ídolo da torcida. Com médias de 25.2 pontos, 6.7 assistências e 4.2 rebotes, ele levou Portland às finais do Oeste em 2019.

O Blazers, porém, não foi capaz de montar um time vitorioso para Lillard liderar. Em busca de um título na NBA, assim, ele pediu para deixar o elenco em troca na offseason de 2023. O destino foi o Milwaukee Bucks, que juntou o camisa 0 ao duas MVP, Giannis Antetokounmpo.

A passagem pelo Bucks, no entanto, não foi diferente da que Damian Lillard teve no Blazers. A dupla com Giannis, afinal, não vingou e a franquia se despediu na primeira rodada dos playoffs de 2024 e 2025. Na série diante do Indiana Pacers, aliás, o armador sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e deve perder a próxima temporada.

O Bucks, desse modo, optou por dispensar Lillard dos três anos restantes de contrato. A decisão surpreendeu toda a NBA e irritou Giannis Antetokounmpo, segundo Haynes. Milwaukee, porém, optou por dar início a uma reformulação no elenco em torno do grego.

Com Lillard livre no mercado, o Blazers o quer de volta para tentar repetir o sucesso da primeira passagem. Entretanto, o armador deve priorizar um time com potencial para disputar o título. Portanto, é pouco provável que Portland esteja entre os destinos favoritos do astro, uma vez que o time terminou apenas com a 12ª campanha do Oeste em 2024/25. Porém, o elenco com jovens promissores, como Scoot Henderson, Donovan Clingan e Deni Avdija, pode convencer o craque.

