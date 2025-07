NBA: Bucks faz troca e assina com dois jogadores

Após fechar com Myles Turner e dispensar Damian Lillard, a direção do Milwaukee Bucks continua fazendo negócios na agência livre. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Bucks fez uma troca com o Charlotte Hornets e assinou com outros dois jogadores no mercado da NBA.

Primeiro, o Bucks acertou a extensão de Jericho Sims, um pivô que chegou ao time na trade deadline em troca com o New York Knicks. Depois, fechou com Gary Harris, que estava no Orlando Magic. Por fim, mandou o ala Pat Connaughton para o Charlotte Hornets, além de duas escolhas de segunda rodada (2031 e 2032) pelo armador Vasilije Micic.

A ideia da diretoria do Bucks é abrir espaço em sua folha salarial. Isso porque o time já o fez ao dispensar Damian Lillard mais cedo. A equipe parcelou os US$113 milhões que devia ao armador até 2027 em cinco anos. Ou seja, cerca de US$22.6 milhões anuais. Enquanto isso, Micic vai receber US$7.7 milhões, cerca de US$1.7 milhão a menos que Connaughton vai ganhar em seu expirante.

Bucks faz troca envolvendo dois jogadores na agência livre da NBA

Vale ressaltar que Connaughton tinha opção em seu contrato com o time e ele quis manter tal valor. Agora, o Bucks utiliza seu acordo em troca para aliviar a folha de pagamento para a próxima campanha da NBA. Até aqui, Micic possui planos de não ficar nos EUA.

Como seu acordo é expirante, o time deve dispensar o sérvio de 31 anos. De acordo com rumores, ele quer voltar para a Europa.

Ontem, na abertura da agência livre, o Bucks estendeu com Taurean Prince, Kevin Porter e Gary Trent Jr, três jogadores que estavam no grupo em 2024/25. Hoje, anuncia a extensão de Sims.

Então, com a troca de Connaughton, as extensões de quatro jogadores e a assinatura de outros dois (Turner e Harris) na agência livre da NBA, o Bucks já tem um elenco pronto. Ou quase isso.

Afinal, existe uma chance real de Giannis Antetokounmpo pedir troca no Bucks após o time dispensar Damian Lillard. De acordo com o jornalista Chris Haynes, em programa da ESPN, o grego se irritou como a equipe mandou o armador embora.

Ainda não tem nada certo, entretanto. Até aqui, é um rumor, mas o duas vezes MVP afirmou que ficaria em Milwaukee se o time montasse um elenco para disputar o título da NBA. Por enquanto, não é o caso.

Apesar de o Bucks fechar negócio por Myles Turner, um pedido de Giannis, a troca não está descartada. Vale lembrar que o time estendeu com o ala-pivô Bobby Portis antes da abertuda da agência livre. Ontem, Brook Lopez acertou com o Los Angeles Clippers. Agora, do time que foi campeão em 2021, sobraram apenas Porter e o grego.

O Bucks de Antetokounmpo caiu na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos.

Valores de contratos na troca do Bucks

Bucks recebe: Vasilije Micic (expirante de US$7.7 milhões)

Hornets recebe: Pat Connaughton (expirante de US$9.4 milhões)

Por fim, os valores nos contratos de Sims e Harris ainda não foram divulgados.

