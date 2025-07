Guerschon Yabusele é o novo reforço do Knicks

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô Guerschon Yabusele é o novo reforço do New York Knicks. Segundo o jornalista, o acordo é válido por duas temporadas. Nesse período, o francês vai receber US$12 milhões em salários.

O detalhe é que o segundo ano é uma opção do jogador. Ou seja, Yabusele poderá testar o mercado em 2026. Com a chegada do atleta de 29 anos, o atual vice-campeão do Leste reforça a sua rotação de garrafão. Por enquanto, o Knicks tem Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson e, agora, Yabusele, para as posições 4 e 5.

Na última temporada, o ala-pivô defendeu o Philadelphia 76ers, em uma espécie de retomada na NBA. Afinal, o novo reforço do Knicks foi a escolha 16 do Draft de 2016. Entre 2017 e 2019, Yabusele atuou pelo Boston Celtics, sem deixar saudades. Desse modo, voltou ao basquete europeu.

Guerschon Yabusele, então, passou pelo ASVEL, na temporada 2020/21, onde foi campeão francês, mas chegou ao auge no Real Madrid. Pelo gigante espanhol, conquistou dois títulos da Liga ACB (2022 e 2024) e a EuroLiga de 2023. Em sua última campanha pelo time madrilenho, o ala-pivô alcançou médias de 14,2 pontos, 4,9 rebotes, além de um aproveitamento de 46% nas bolas de três.

Assim, o francês entrou ao radar das equipes da NBA. A cereja do bolo foi o seu bom desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris. Um dos destaques da seleção francesa vice-campeã olímpica, Yabusele passou a ser especulado como reforço de algum time do melhor basquete do mundo. O próprio jogador abriu mão do protagonismo na Europa para voltar à liga.

A chance de retorno veio através do 76ers, com um contrato de uma temporada, no valor de US$2,1 milhões (mínimo para veteranos). Em 70 jogos, 43 deles como titular, Yabusele deixou uma boa impressão. Suas médias foram 11 pontos, 5,6 rebotes e 2,4 assistências. Além disso, acertou 50% dos arremessos de quadra e 38% das bolas de três.

Ao longo da carreira, o ala-pivô teve uma evolução notável como arremessador. Defensor enérgico, ele é um autêntico 3-and-D. Na volta à NBA, Guerschon Yabusele se valorizou e se tornou o primeiro reforço do Knicks para 2025/26. O San Antonio Spurs era outro time interessado no francês.

Nesta offseason, a franquia novaiorquina vai trazer pelo menos um armador. O veterano Russell Westbrook é um dos nomes especulados, mas o recém-dispensado pelo Utah Jazz, Jordan Clarkson, deverá ser a segunda contratação do Knicks para a próxima campanha.

Por enquanto, o quinteto titular – Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Towns – segue na equipe. Mas, com as chegadas de Yabusele e Clarkson, o Knicks reforça a sua segunda unidade. No entanto, o time segue sem treinador desde a demissão de Tom Thibodeau, há um mês. Hoje, Mike Brown, ex-técnico do Sacramento Kings, é o mais cotado para o cargo.

