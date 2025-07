Boletim de rumores e trocas da NBA (03/07/2025)

Bem-vindo à edição de 03 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Quentin Grimes faz alta pedida para renovar com o Sixers

O Philadelphia 76ers quer renovar o contrato de Quentin Grimes, mas alguma coisa não deu certo. E, como de costume, o problema é financeiro. O ala-armador terminou a temporada em alta, então deseja capitalizar em cima do bom momento. De acordo com Tony Jones, do site The Athletic, o atleta de 25 anos pede US$25 milhões por ano em um novo vínculo.

“Quentin destacou-se no elenco como um pontuador capaz de arremessar em alcance e colocar pressão no aro. O Sixers, por isso, está em contato com os seus representantes desde a reabertura do mercado da liga. No entanto, o preço do novo acordo deverá ser pesado”, contou o jornalista. Grimes chegou ao Sixers no meio da última campanha, com médias de 14,6 pontos, 4,3 rebotes e 3,0 assistências.

Lakers e Warriors seriam favoritos para trazer Al Horford

O veterano Al Horford caminha para jogar a próxima temporada na Califórnia. Mas o time em que vai atuar ainda está em aberto. Os dois favoritos para a contratação do pivô são equipes do estado. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors estão na dianteira da concorrência para trazer o experiente atleta.

O jogador de 39 anos é agente livre do Boston Celtics e, a princípio, a franquia ainda tem interesse em mantê-lo. No entanto, a equipe vem fazendo cortes na folha salarial enquanto reformula o elenco. Esse cenário cria dúvidas do ponto de vista competitivo. New York Knicks e Denver Nuggets também teriam interesse em Horford.

Segundo jornalista, Celtics ainda pode trocar Sam Hauser

Mais um jogador que pode deixar o Celtics é Sam Hauser. A situação, no entanto, é um pouco diferente de Horford. O ala não é agente livre, mas recebe interesse de outros times para troca. O time, por enquanto, garante que ele não vai sair. De acordo com Ryan Blackburn, da rede Miles High Sports, não é bem assim e a possibilidade existe.

“Eu sei que já tentaram minimizar esses rumores nos últimos dias. Mas Sam ainda pode sair de Boston. Seria mais uma negociação, a princípio, para cortar gastos e ainda está em consideração”, afirmou o analista. Hauser teve médias de 8,5 pontos e 3,2 rebotes na última temporada, convertendo quase 42% dos arremessos de longa distância.

“Disponível”, DeRozan ainda não está nos planos do Heat

Não é segredo para ninguém nos bastidores da NBA que o Sacramento Kings não se opõe a negociar DeMar DeRozan. Mas, por enquanto, a equipe indicada como maior potencial interessada no astro não está tão disposta assim a investir no reforço. Aliás, não dá nenhum sinal disso. Segundo Barry Jackson, do jornal Miami Herald, o Miami Heat ainda não pensa em adquirir o ala-armador.

Essa postura não se limita a DeRozan. Jackson também garante que, apesar dos vários rumores, o time não está em contato com o Warriors por Jonathan Kuminga. Assim, os dirigentes da franquia seguem com só duas transações fechadas. Davion Mitchell teve o contrato estendido, enquanto Simone Fontecchio foi adquirido em troca por Duncan Robinson.

DeRozan, de 35 anos, acaba de finalizar a sua primeira temporada como atleta do Kings. Ele registrou médias de 22,2 pontos, 3,9 rebotes e 4,4 assistências em 77 jogos, enquanto acertou quase 48% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– Jabari Parker está levando os seus talentos para a Sérvia, mas ainda não esqueceu da NBA. O ala assinou contrato de dois anos com o Partizan Belgrado, só que incluiu uma opção de liberação para ofertas dos EUA.

– O ala-armador De’Anthony Melton, enquanto isso, estaria na mira do Lakers para a próxima temporada. Especula-se que a equipe angelina esteja de olho no especialista defensivo para suprir a saída do veterano Dorian Finney-Smith.

– Depois de cinco temporadas, Vlatko Cancar está de saída do Nuggets para voltar ao basquete europeu. O ala-pivô de 28 anos teria um acerto encaminhado com o Emporio Armani, da Itália, para as próximas campanhas.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 02/07, você lembra de Alex Poythress? Pois o ex-ala-pivô do Portland Trail Blazers assinou contrato de dois anos com os russos do Zenit São Petersburgo.

