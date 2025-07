“Lakers vê LeBron James como um contrato expirante”, diz ESPN

O Los Angeles Lakers está olhando para o futuro, enquanto o time acerta com jogadores na agência livre da NBA. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Lakers vê LeBron James apenas como se fosse um contrato expirante. O astro, de 40 anos, manteve a opção em seu vínculo para ficar até o fim de 2025/26 por US$52.6 milhões.

A direção, no entanto, avalia as melhores opções para poder competir na NBA para os próximos anos. LeBron James não foi ouvido sobre contratações, apesar de seu agente dar declarações pressionando a direção do Lakers. O problema para o ala é que o time não vai investir em grandes trocas ou enviar escolhas futuras de Draft. A ideia é ir atrás de reforços de peso apenas em 2027.

“Quando a ideia de troca de LeBron James surgiu, há alguns dias, eu ‘tranquei a porta’. Eu não achava que isso poderia acontecer. Claro, LeBron quer ser do Lakers, ele tem opção de veto em trocas e tudo mais. Mas nos últimos três dias, eu ‘destranquei a porta’. Não estou dizendo que ‘abri a porta’, mas ‘destranquei’. Nas conversas que tive nos últimos três dias, eu entendi que poderia acontecer”, disse Windhorst.

LeBron tem, a partir de agora, um contrato expirante, algo que jamais aconteceu em sua carreira. Ele sempre teve opção para avaliar, seja no Cleveland Cavaliers, Miami Heat ou no próprio Lakers.

Leia mais

Mas ainda tem um grande detalhe em tudo isso: o Lakers jamais ofereceu a LeBron James uma extensão em seu contrato atual na NBA. Ao contrário do que houve nos últimos acordos, quando ele estendeu com a opção de seguir ou não, tudo mudou e ele não deve receber proposta.

“Isso não é insignificante, pois LeBron nunca ficou com contrato expirante na NBA. Literalmente, nas nove vezes que ele estendeu, com todos os times que já passou, ele jamais passou por isso. James jamais deixou de ser o cara da franquia, como é agora. E o que acontece quando você tem um jogador com contrato expirante em um time? Ele é visto como opção de troca”, afirmou o jornalista.

“Então, por todas essas razões, pelo valor em dinheiro, pelo fato de LeBron e Luka ainda serem vistos como uma dupla incrível no Lakers, de que seria louco pensar em uma troca, tudo faz sentido para ele ficar. Mas tem uma coisa aqui: eu nunca estive tão convencido de que a troca é uma possibilidade”, concluiu.

Lakers na agência livre da NBA

Na agência livre da NBA, o Lakers fechou seu primeiro contrato com o ala Jake LaRavia, especialista em defesa. Apesar de uma certa demora para acertar com um pivô, o time contratou Deandre Ayton, que foi dispensado pelo Portland Trail Blazers no último domingo. A equipe não tinha um jogador com capacidade para ser titular desde a saída de Anthony Davis na troca por Luka Doncic, em fevereiro.

Por enquanto, o Lakers pode não fazer alguma troca na agência livre da NBA. Mas isso pode mudar, pois a direção quer um especialista em arremessos de três.

Com 22 campanhas na NBA, LeBron James já foi campeão quatro vezes, mesmo número de prêmios MVP. Em 2024/25, ele fez 24.4 pontos, 8.2 assistências, 7.8 rebotes, 1.0 roubo de bola e acertou 37.6% em três pontos.

